Ранее Монатик рассказывал, что семья приняла решение вернуться домой. До этого они жили несколько месяцев в Англии, пишет 24 Канал.
Интересно Дмитрий Шуров поздравил сына Льва с днем рождения: как выглядит 19-летний юноша
На днях Ирина Монатик показала фото из Киева. Похоже, семья наконец-то вернулась домой из-за границы. Этот исполнитель подтвердил в эфире телеканала "1+1".
Монатик признался, что решение семьи вернуться домой было непростым. Но его родные счастливы.
Сейчас мои малыши, моя жена в Киеве. Я так рад чувствовать вас так близко, у меня совсем другой вайб. Киев стал Киевом, которым я люблю. Как бы сложно ни было, мы поняли одну важную вещь – семья спасает,
– ответил артист.
Ранее жена Монатика показала в инстаграм-сторис, как счастливый Монатик обнимает своих сыновей. Семья вернулась только на этой неделе.
Жена Дмитрия Монатика показала фото из Киева / Скриншот
Что известно о семье MONATIK: коротко
- Дмитрий Монатик долго скрывал свои отношения с Ириной. В 2015 году появились слухи, что артист женат и стал отцом. Правда, случайно раскрылась из-за певицы Юлии Санины. Она поздравила звездных коллег, ставших родителями.
- Впервые открыто о своей семье Монатик заговорил только в 2017 году. В интервью певец рассказал, что вместе с женой Ириной Демичевой воспитывает уже двух сыновей – Платона и Даниила.
- Добавим, что своих детей, как и жену, Монатик в последние годы публично показывает в инстаграмме. Кроме того, он не стесняется выражать чувства к жене, это трогает фанов.
- Некоторое время супруга певца с детьми жила в Англии. Там ребята учились в школе.