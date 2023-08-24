Ранее Монатик рассказывал, что семья приняла решение вернуться домой. До этого они жили несколько месяцев в Англии, пишет 24 Канал.

Интересно Дмитрий Шуров поздравил сына Льва с днем рождения: как выглядит 19-летний юноша

На днях Ирина Монатик показала фото из Киева. Похоже, семья наконец-то вернулась домой из-за границы. Этот исполнитель подтвердил в эфире телеканала "1+1".

Монатик признался, что решение семьи вернуться домой было непростым. Но его родные счастливы.

Сейчас мои малыши, моя жена в Киеве. Я так рад чувствовать вас так близко, у меня совсем другой вайб. Киев стал Киевом, которым я люблю. Как бы сложно ни было, мы поняли одну важную вещь – семья спасает,

– ответил артист.

Ранее жена Монатика показала в инстаграм-сторис, как счастливый Монатик обнимает своих сыновей. Семья вернулась только на этой неделе.



Жена Дмитрия Монатика показала фото из Киева / Скриншот

Что известно о семье MONATIK: коротко