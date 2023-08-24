О сотрудничестве звезд стало известно в мае этого года. Тогда Кароль поделилась фотографией вместе с Уоррен, вспомнив о волшебной синергии, возникшей у артисток с первой музыкальной ноты.

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Тина Кароль представила песню ко Дню Независимости

Долгожданный дебют украинской версии "One Nation Under Love – Одне Серцебиття" состоялся в эфире канала "1+1". В клипе на композицию показан "творческий мостик между Украиной и США". Тина Кароль завораживала зрителей своим мощным вокалом у культового памятника "Украина-мать" в Киеве. В свою очередь Дайан Уоррен аккомпанировала ей на фоне величественной Статуи Свободы в Америке.

По словам Тины, композиция One Nation Under Love стала для нее больше, чем просто треком. В этом певица видит свою важную миссию.

Это творческий мост между США и Украиной. Идея песни состоит в том, чтобы те нации, которые поддерживают наше государство в борьбе, чувствовали объединение. Эта песня как раз является олицетворением этого единства с музыкальной точки зрения,

– отметила артистка в комментарии для "ТСН".

Tina Karol & Diane Warren – One Nation Under Love: смотрите видео онлайн

Реакция сети

Поклонники в восторге от музыкальной композиции. В комментариях они написали свои впечатления: