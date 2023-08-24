О сотрудничестве звезд стало известно в мае этого года. Тогда Кароль поделилась фотографией вместе с Уоррен, вспомнив о волшебной синергии, возникшей у артисток с первой музыкальной ноты.

Не упустите Усик зачитал патриотический "Заповіт": кто такой рэпер Balsam, вдохновляющий боксера на победу

Тина Кароль представила песню ко Дню Независимости

Долгожданный дебют украинской версии "One Nation Under Love – Одне Серцебиття" состоялся в эфире канала "1+1". В клипе на композицию показан "творческий мостик между Украиной и США". Тина Кароль завораживала зрителей своим мощным вокалом у культового памятника "Украина-мать" в Киеве. В свою очередь Дайан Уоррен аккомпанировала ей на фоне величественной Статуи Свободы в Америке.

По словам Тины, композиция One Nation Under Love стала для нее больше, чем просто треком. В этом певица видит свою важную миссию.

Это творческий мост между США и Украиной. Идея песни состоит в том, чтобы те нации, которые поддерживают наше государство в борьбе, чувствовали объединение. Эта песня как раз является олицетворением этого единства с музыкальной точки зрения,
– отметила артистка в комментарии для "ТСН".

Tina Karol & Diane Warren – One Nation Under Love: смотрите видео онлайн

Реакция сети

Поклонники в восторге от музыкальной композиции. В комментариях они написали свои впечатления:

  • "Очень хорошая песня, аж ком в горле встал. Тина Кароль, как всегда, идеальна. Спасибо за исполнение и ощущения во время этой песни. Спасибо, Дайан Уоррен, за поддержку";
  • "Гордость за талантливую Тину, гордость за непобедимых украинцев, благодарность Дайан Уоррен за столь мощную песню";
  • "Песня нашего сердца, видеоработа просто великолепна, так много символизма";
  • "До мурашек, как всегда!";
  • "Песня прямо до мурашек и до слез, но счастливых";
  • "Мировой хит, высшая миссия";
  • "Невероятно, в самое сердце";
  • "Великолепное исполнение! Хорошая песня";
  • "Боже я плачу, это просто невероятно".

Что известно о Дайан Уоррен: главное

Это легендарный американский композитор, которая имеет немало престижных наград, в частности "Грэмми", Emmy Awards и "Золотой глобус". В 2022 году она даже стала обладательницей премии Оскар за выдающиеся заслуги в кинематографе. За время карьеры Дайан стала автором хитов известных артистов, в частности, Уитни Хьюстон, Леди Гаги, Scorpions, Селин Дион, Тины Тернер и многих других.