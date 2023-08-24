О сотрудничестве звезд стало известно в мае этого года. Тогда Кароль поделилась фотографией вместе с Уоррен, вспомнив о волшебной синергии, возникшей у артисток с первой музыкальной ноты.
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Тина Кароль представила песню ко Дню Независимости
Долгожданный дебют украинской версии "One Nation Under Love – Одне Серцебиття" состоялся в эфире канала "1+1". В клипе на композицию показан "творческий мостик между Украиной и США". Тина Кароль завораживала зрителей своим мощным вокалом у культового памятника "Украина-мать" в Киеве. В свою очередь Дайан Уоррен аккомпанировала ей на фоне величественной Статуи Свободы в Америке.
По словам Тины, композиция One Nation Under Love стала для нее больше, чем просто треком. В этом певица видит свою важную миссию.
Это творческий мост между США и Украиной. Идея песни состоит в том, чтобы те нации, которые поддерживают наше государство в борьбе, чувствовали объединение. Эта песня как раз является олицетворением этого единства с музыкальной точки зрения,
– отметила артистка в комментарии для "ТСН".
Tina Karol & Diane Warren – One Nation Under Love: смотрите видео онлайн
Реакция сети
Поклонники в восторге от музыкальной композиции. В комментариях они написали свои впечатления:
"Очень хорошая песня, аж ком в горле встал. Тина Кароль, как всегда, идеальна. Спасибо за исполнение и ощущения во время этой песни. Спасибо, Дайан Уоррен, за поддержку"; "Гордость за талантливую Тину, гордость за непобедимых украинцев, благодарность Дайан Уоррен за столь мощную песню"; "Песня нашего сердца, видеоработа просто великолепна, так много символизма"; "До мурашек, как всегда!"; "Песня прямо до мурашек и до слез, но счастливых"; "Мировой хит, высшая миссия"; "Невероятно, в самое сердце"; "Великолепное исполнение! Хорошая песня"; "Боже я плачу, это просто невероятно".