В песне рассказывается о дружбе между украинцами и поляками. Добавим, что Яна Шемаева (настоящее имя Jerry Heil) не впервые делает дуэт с поляками – полгода назад она выпустила общую песню с артистом Ochman.

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Певица подчеркнула, что Польша первой приняла и предоставила убежище людям, покинувшим дома из-за полномасштабного вторжения. До сих пор Украина испытывает мощную поддержку от поляков.

Мы написали эпическую оду единства наших народов: о тех, кто оказался настоящими сестрами и братьями. Мелодию и текст припева создал сам PRZYLU. Чувствуя его строки на польском, не нужно перевода, чтобы понять смысл. В этом и есть сила настоящей музыки,

– говорит Jerry Heil.

Jerry Heil и PRZYŁU выпустили песню BRACIA: смотрите видео онлайн

Оказывается, артисты создали эту песню в 2022 году, но только сейчас решили выпустить ее – ко Дню Независимости Украины.

"Именно на такие знаковые праздники, как День Независимости, мы благодарим всех, кто боролся и продолжает бороться за нашу страну, а также тех, кто стоит бок о бок… В истории наших стран есть много общих событий, и мы вместе боремся против общего врага", – отмечают певцы.

Интересно и то, что композиция BRACIA была написана за один час, а готовый трек с аранжировкой и бэк-вокалом был создан в тот же день.

Мы учили версии друг друга на родных языках. Эмоции переполняли, продюсер создал невероятную этническую часть. Я считаю этот отрывок очень важным и памятным,

– сказал рэпер PRZYŁU.

Реакция сети

Поклонники украинской певицы выразили свое восхищение в комментариях. Им очень понравился трек артистов:

"Новая песня и снова шедевр! К муравьям, пробираем к костям!"

"Очень сильно! Вы молодцы, спасибо за поддержку".

"Песня замечательная, пробирает к стенам! Спасибо всем народам за поддержку, слава каждому герою, воюющему за Украину".

"Великолепная идея и очень хорошая, дипломатическая, мощная песня".

"Невероятная сила в этой песне. До слез пробирает, понимая, какие же испытания мы проходим. Спасибо полякам".

"Невероятно красивая, мощная песня к муравьям".

Лишь недавно Jerry Heil поразила фанов песней "Благословенная Земля". Клип к треку снимали на родине артистки – в Киевской области. В композиции упомянутые фигуры, которые формировали государственность Украины и события современности, влияющие на будущее.