Украинская группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и певица Злата Огневич презентовали дуэтную работу "Народжені вільними". Композиция рассказывает о силе и мощи украинского народа, о желании всех украинцев быть свободными и независимыми.

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Первая дуэтная песня БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и Златы Огневич

Музыканты выпустили сингл к важному празднику – Дню Независимости Украины. Певцы хотели наполнить песню трогательностью и глубиной. Ее цель – дать веру в победу и вдохновить двигаться только вперед к независимому будущему нашего государства.

Это песня о нас: свободных, сильных и непобедимых. Она о тех украинцах, которые никогда не будут мириться с несправедливостью и всегда будут бороться за свою свободу, будут идти к последнему ради Независимости,

– поделилась Злата Огневич.

"Песня "Народжені вільними" не похожа на творчество БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, да и не похожа на песни Златы. Это что-то совсем другое – то, в чем мы соединились. А самое главное – она имеет сильный месседж, который мы хотим донести до каждого украинца." Родившиеся свободными" - это манифест сильных, независимых и свободных духом людей", – заметил фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и Злата Огневич – "Народжені вільними": смотрите видео онлайн

Песня носит концептуальный характер и сочетает в себе элементы рока и поп-музыки. Съемки видео прошли в каменном карьере, который является отражением силы и мощи. Это место выбрать не просто так, на локацию натолкнула работа писателя Ивана Франко "Каменярі".

Поклонники артистов делятся первыми впечатлениями от песни:

"Как прекрасно звучит украинский язык. Клип очень интересен. Исполнение просто невероятно";

"Рожденные свободными! Не остановить в борьбе за свободу! Спасибо за песню. Спасибо всем, кто стоит на защите Украины";

"Очень хорошая песня о свободном народе";

"Спасибо за отличную работу. Берегите себя";

"Очень сильно. Спасибо за новый хит".

Кто еще презентовал трек ко Дню Независимости

К празднику Дня Независимости трек представила певица Jerry Heil. Она спела в дуэте с польским рэпером PRZYŁU. Артисты выпустили песню BRACIA – композиция рассказывает о дружбе между украинцами и поляками и единстве народов.