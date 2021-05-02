37-летняя артистка никогда не скрывала свою эмоциональность. В новом интервью Оля Полякова откровенно призналась, что от нее доставалось всему коллективу. Однако певица раздает "нагоняи" не со зла, поэтому подчиненные ей прощают и остаются в команде.

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Битые были у меня все в коллективе, и никто не ушел. И не потому, что я плачу огромные деньги, а потому, что меня все в коллективе очень любят. Они знают, что я не со зла,

– рассказала Оля Полякова.

Звезда добавила, что по-настоящему унижала лишь одного человека – первую домработницу Светлану, с которой сотрудничала еще до невероятной популярности. Тогда Оля Полякова была обижена на несправедливую судьбу, ведь не большой сцене и телеэкранах были "бесталанные козы", а не она.

"Я хочу попросить прощения у этой женщины, потому что она была прекрасной. Она сносила глупости раз, другой, и я вылезла на голову", – призналась артистка.

К слову, Олю Полякову очень раздражает непрофессионализм. Когда она замечает, что что-то идет не по плану, то затевает скандал.

"Я никогда просто так кровь не пью. Во-первых, я в деле пью. Во-вторых, я очень люблю профессиональную работу. Когда вокруг меня профессионализм, и все на своем месте, я мышка, птичка, зайка, козочка. Но когда вокруг коллапс, я коза и тварюка", – поделилась артистка.

Полное интервью Оли Поляковой: смотрите видео онлайн



Напомним, в начале семейной жизни Оля Полякова устраивала скандалы и мужу Вадиму. Звезда била дорогую посуду, убегала посреди ночи из авто и даже царапала любимому лицо. Кроме того, певица всегда говорит то, что думает, поэтому часто кажется "грубой, дерзкой, неадекватной, больной на голову, наглой".