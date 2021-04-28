В Турции Оля Полякова отдыхает с дочками Машей, Алисой и мамой, которую не видела почти год. В гости к ним прилетела Катя Осадчая. Она успела не только пообщаться с певицей и ее родными, но и отдохнуть и продемонстрировать безупречный стиль.

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Образ Кати Осадчей в Турции

Для съемок на солнечном курорте ведущая подобрала легкий наряд. Она надела белый топ без бретелек и мятные брюки прямого кроя. Наверх Катя Осадчая накинула ярко-оранжевую рубашку, которую соединила с босоножками на каблуках в тон.

Особое внимание знаменитость уделила аксессуарам. Очевидно, что без стильного головного убора не обошлось. Под палящим солнцем в Турции она снималась в светлой шляпке с оранжевой лентой, а декольте украсила массивным колье с жемчугом.

Катя Осадчая в Турции / Фото из инстаграма "Светской жизни"

Катя Осадчая и Оля Полякова в Турции / Фото из инстаграма "Светской жизни"

Предыдущие образы Кати Осадчей на курортах: