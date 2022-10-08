Оля Полякова выступила в Киеве и впервые спела "Королеву ночи" на украинском: яркие видео
Источник:Оля Полякова
Украинская певица Оля Полякова провела небольшой концерт в одном из столичных заведений. Она впервые спела хит "Королева ночи" на украинском языке.
Украинская певица Ольга Полякова дала благотворительный концерт в Киеве. Она показала видео с ее выступления на личной странице.
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Оля Полякова выступила с украинскими песнями
Артистка выступила с небольшим концертом в одном из столичных заведений. Она спела украиноязычные песни, которых стало гораздо больше в репертуаре певицы после 24 февраля.
Оля Полякова исполнила недавнюю премьеру с Артемом Пивоваровым "Тишся", "Все буде добре, Оля", "Долечка".
Также знаменитость удивила поклонников переведенным хитом "Королева ночі". Звезда впервые спела трек на украинском языке.
Оля Полякова выступила с концертом: видеоНапомним, Оля Полякова признавалась, что хочет менять репертуар и петь на украинском языке. К тому же, артистка планирует выпустить новый украиноязычный альбом. Впрочем, она добавляла, что украинцы вроде бы хотят слышать ее старые русскоязычные хиты, поэтому она не прочь петь и их.
Что другие звезды будут делать с русскоязычными песнями
- Тина Кароль отложила свои песни на русском языке и пока отказывается петь их, потому что ее "ценности изменились". "Это десяток хитов, которые просто "лежат на полке" и, может быть, надолго".
- Дмитрий Монатик не хочет переводить треки на украинский язык. Но он готовит новые песни и альбом, уже не русский.
- Анастасия Приходько тоже не желает переводить русские хиты, но за них она не держится. "Идем дальше строить новое государство, новое украинское пространство, новую украинскую культуру, петь новые украинские песни".