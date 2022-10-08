Оля Полякова выступила в Киеве и впервые спела "Королеву ночи" на украинском: яркие видео

Украинская певица Оля Полякова провела небольшой концерт в одном из столичных заведений. Она впервые спела хит "Королева ночи" на украинском языке.

Украинская певица Ольга Полякова дала благотворительный концерт в Киеве. Она показала видео с ее выступления на личной странице.

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Оля Полякова выступила с украинскими песнями

Артистка выступила с небольшим концертом в одном из столичных заведений. Она спела украиноязычные песни, которых стало гораздо больше в репертуаре певицы после 24 февраля.

Оля Полякова исполнила недавнюю премьеру с Артемом Пивоваровым "Тишся", "Все буде добре, Оля", "Долечка".

Также знаменитость удивила поклонников переведенным хитом "Королева ночі". Звезда впервые спела трек на украинском языке.

Оля Полякова выступила с концертом: видео

Что другие звезды будут делать с русскоязычными песнями

Тина Кароль отложила свои песни на русском языке и пока отказывается петь их, потому что ее "ценности изменились". "Это десяток хитов, которые просто "лежат на полке" и, может быть, надолго".

отложила свои песни на русском языке и пока отказывается петь их, потому что ее "ценности изменились". "Это десяток хитов, которые просто "лежат на полке" и, может быть, надолго". Дмитрий Монатик не хочет переводить треки на украинский язык. Но он готовит новые песни и альбом, уже не русский.

не хочет переводить треки на украинский язык. Но он готовит новые песни и альбом, уже не русский. Анастасия Приходько тоже не желает переводить русские хиты, но за них она не держится. "Идем дальше строить новое государство, новое украинское пространство, новую украинскую культуру, петь новые украинские песни".