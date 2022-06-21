Украинский мультиартист Монатик обычно писал русскоязычные песни. Он не считает правильным их переводить, но готов создавать что-нибудь новое.

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Монатик о своих русскоязычных песнях

"Я не буду переводить свои песни. Они были написаны тогда, в то время, они подарили много хороших, правильных эмоций. Там песни о мечтах, надежде, о светлом будущем. Тратить время на прошлое, мне кажется, сегодня не стоит. Нужно тратить время на будущее и создавать что-нибудь новое. Те песни останутся песнями, которые я очень сильно люблю, в которые вложил всю душу, которые полюбили миллионы людей", – поделился артист.

На благотворительных концертах Монатик больше не исполняет свои русскоязычные хиты. В то же время он поет новые треки, среди которых украиноязычные. К тому же артист готовит новый мини-альбом.

Не пел вообще ни одного хита. Всё только новое. "АртОборона", "Молчунам", "Мечтать не вредно", "Старые фотографии", которые мы делали еще перед войной по повести Кузьмы Скрябина,

– признался артист.

Полное интервью Монатика для "Слава+": смотрите видео онлайн

Что чувствует к россиянам

На вопрос Славы Демина имеет исполнитель ненависть к россиянам, он признался, что трудно реагировать на их безразличие иначе.

Это очень сложно подавить. Разрушается страна, это чувство тебя внутри разрушает. Но если ты разрушишься, то потом собраться будет очень сложно, мы до сих пор не собрались до конца. Стараюсь ненависть превратить в любовь к Украине,

– рассказал Монатик.

"Это просто сюрреалистические отношения. Я никогда не думал, что российская пропаганда так сильно работает на своих людей внутри России. Им говорят, вы нас сейчас убиваете, ваши солдаты пришли, ваша преступная власть дала приказ, а они говорят – нет, это неправда. Это вы сами. Так что здесь можно чувствовать?" – добавил он.