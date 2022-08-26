Украинские исполнители Оля Полякова и Артем Пивоваров выпустили общий трек. В этот раз звезды представили видение творчества поэтессы и писательницы Леси Украинки.

Смотрите также Моя страна не упадет на колени: Ярмак перевыпустил свой главный трек на украинском – видео до слез

Пивоваров и Полякова презентовали песню "Тішся"

Как рассказали знаменитости, песня напоминает о том, что важно смотреть на мир широко и не забывать о внутреннем ребенке. Ведь в детстве мы многое мечтаем, поэтому и во взрослом возрасте не следует забывать о том, что сами творим свое будущее.

Эта идея детства запечатлелась в видео. В клипе показали мольберты с чистыми холстами, которые являются символом новых возможностей. Мы можем брать в руки краски и раскрашивать жизнь так, как вздумается. Это относится и к картине украинского народа.

Леся Украинка внесла большой вклад в развитие культуры, способствовала формированию важных ментальных черт украинцев. Так что я не мог обойти вниманием эту выдающуюся фигуру. Ее творчество несет в себе национальную идею, в частности, напоминает о ценности воли и силы духа. Сейчас мы транслируем эту идею на весь мир,

– поделился Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров и Оля Полякова – "Тішся": смотрите видео онлайн

Оля Полякова рассказала, что хотела обратиться в песне к детям, которые травмированы и напуганы из-за войны. "Именно через эту песню "Тішся" мы с Артемом обращаемся к детям и взрослым словами Леси Украинки о том, что не нужно забывать радоваться каждому мгновению детства, мечтать и быть свободными в своих мыслях и стремлениях".

Свои части видеоработы артисты снимали отдельно: Артём – в горах Словении, Оля – на Днепре в Украине. Для зрителя певица предстала в необычном для нее нежном образе.

Кто из звезд уже принял участие в проекте "Твои стихи, мои ноты"