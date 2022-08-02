Певица Оля Полякова продолжает работать на культурном фронте. На днях она устроила концерт на благотворительном гала-вечере, организованном фондом "Украинское сопротивление" и украинским миллионером из Чикаго Игорем Голубчиком.

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Какую сумасшедшую сумму Полякова собрала на благотворительном гала-вечере в Чикаго

За один вечер в Чикаго певице удалось собрать более 500 тысяч долларов! Все деньги будут перечислены в фонд Revived Soldiers Ukraine, который занимается реабилитацией украинских воинов в США.

Сегодня каждый делает что может! Счастливая петь и помогать,

– прокомментировала певица.

Интересно, что для благотворительного выступления в Чикаго Оля Полякова выбрала роскошный бархатный комбинезон от украинской дизайнера Анны Бублик. Это черная одежда с корсетом и ярко-желтым поясом-шлейфом.

Оля Полякова на благотворительном гала-вечере в Чикаго / Фото из пресс-службы певицы

Напомним, в Украину Полякова вернулась в начале июля и за несколько недель успела: