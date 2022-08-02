Певица Оля Полякова продолжает работать на культурном фронте. На днях она устроила концерт на благотворительном гала-вечере, организованном фондом "Украинское сопротивление" и украинским миллионером из Чикаго Игорем Голубчиком.
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Какую сумасшедшую сумму Полякова собрала на благотворительном гала-вечере в Чикаго
За один вечер в Чикаго певице удалось собрать более 500 тысяч долларов! Все деньги будут перечислены в фонд Revived Soldiers Ukraine, который занимается реабилитацией украинских воинов в США.
Сегодня каждый делает что может! Счастливая петь и помогать,
– прокомментировала певица.
Интересно, что для благотворительного выступления в Чикаго Оля Полякова выбрала роскошный бархатный комбинезон от украинской дизайнера Анны Бублик. Это черная одежда с корсетом и ярко-желтым поясом-шлейфом.
Оля Полякова на благотворительном гала-вечере в Чикаго / Фото из пресс-службы певицы
Напомним, в Украину Полякова вернулась в начале июля и за несколько недель успела:
- дать концерт в киевском метро вместе с Максом Барских;
- увидеться с мужем Вадимом, который служит в терробороне и держит в спальне огромный автомат;
- выступить в одной из воинских частей и в одном из госпиталей Киева, где "без камер и пафоса" зашла в каждую палату с ранеными защитниками.