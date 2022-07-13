Сейчас многие известные мужчины находятся в территориальной обороне. Среди них и любимый Оли Поляковой. Пока звезда с дочерьми была за границей, Вадим с оружием в руках защищал Украину от врагов.

Читайте также Думала воспользоваться звездностью, – Оля Полякова пыталась вывезти мужчину за границу

Оля Полякова о мужчине в терробороне

Приехав домой, Оля в спальне обнаружила оружие. Теперь это новая реальность многих украинских семей.

Я захожу к Вадику в комнату и вижу – висит домашний халат, полотенце и на нем большой автомат. Спрашиваю: "Чего это у тебя в спальне автомат?", а он говорит: "А где он должен быть?" Мой муж находится в терробороне, у него есть бронежилет, оружие. И когда он забирал меня, тоже был с оружием. Это наша новая реальность,

– рассказала артистка.

В начале войны Полякова пыталась вывезти мужчину за границу, однако не удалось. Работники пограничной службы не поддались уговорам артистки и сказали ей прощаться с любимым.

Звезды, чьи мужчины в терробороне и ВСУ: последние новости