Известная украинская певица Оля Полякова пересиживала войну во Франции. Она давала благотворительные концерты и выступала украинцам. На днях звезда вернулась домой.
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Оля Полякова в Украине
В инстаграм-стороз исполнительница показала, как происходило ее возвращение. Она демонстрировала очередь из автомобилей, которые едут в Украину.
У меня за спиной очередь людей, возвращающихся в Украину. И я в этой очереди,
– сказала Оля Полякова.
Оля Полякова в очереди / Фото с инстаграмм-сториз
Затем Оля Полякова радостно объявила, что приехала в Украину. Она поделилась, что немного волнуется, потому что отвыкла от воздушных тревог и сирен.
"Едем по дороге. Не смогли заправиться и сходить в туалет, потому что воздушная тревога, все закрыто, заправки все закрыты. Я что-то переживаю, отвыкла я от этих тревог".
Звезда вернулась домой, где ее встретили с застольем – борщом, курицей и овощами.
Оля Полякова / Фото с инстаграм-сториз