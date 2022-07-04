Известная украинская певица Оля Полякова пересиживала войну во Франции. Она давала благотворительные концерты и выступала украинцам. На днях звезда вернулась домой.

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Оля Полякова в Украине

В инстаграм-стороз исполнительница показала, как происходило ее возвращение. Она демонстрировала очередь из автомобилей, которые едут в Украину.

У меня за спиной очередь людей, возвращающихся в Украину. И я в этой очереди,

– сказала Оля Полякова.



Оля Полякова в очереди / Фото с инстаграмм-сториз

Затем Оля Полякова радостно объявила, что приехала в Украину. Она поделилась, что немного волнуется, потому что отвыкла от воздушных тревог и сирен.

Добавим, Оля Полякова уже давно планировала возвращение в Украину. Здесь она планирует давать концерты для военных в больницах.

"Едем по дороге. Не смогли заправиться и сходить в туалет, потому что воздушная тревога, все закрыто, заправки все закрыты. Я что-то переживаю, отвыкла я от этих тревог".

Звезда вернулась домой, где ее встретили с застольем – борщом, курицей и овощами.



Оля Полякова / Фото с инстаграм-сториз

Отметим, что в Украину также вернулась блогерша Рамина Эсхакзай. Она не смогла приехать домой через венгерскую границу, поэтому отправилась в Украину через Румынию.