Украинская певица на днях показывала фото со старшей дочерью. А теперь Полякова залюбовала сеть фотографиями с мамой и посвятила ей трогательные строки.

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Оля Полякова нежно поздравила свою маму Светлану с днем рождения. Певица поблагодарила ее за воспитание и поддержку.

Мамочка! C Днем рождения! Люблю сильно! Ты самая лучшая мама в мире! Без тебя ничего бы не было! Помню, как в детстве мы говорили ночью в постели, обо всем на свете, о смысле жизни, существует ли что-то после, зачем мы здесь, и что останется после…

– написала звезда.



Оля Полякова с мамой / Фото с ее инстаграммы

Полякова отметила, что глубина и мировоззрение у нее от матери.

"Люблю искренне, желаю здоровья и долгих счастливых лет! Миру нам всем", – поздравила маму певица.



Мама Оли Поляковой / Фото из инстаграммы певицы

Артистка показала редкие фото с ее мамой-красавицей. Внешний вид Светланы Ивановны поразил поклонников Поляковой. Они заверили, что выглядит мама певицы очень молодо, как ее сестра или подруга. В комментариях фаны также присоединились к поздравлениям:

"Какая красивая у вас мама! Поздравление с днем рождения".

"Думала, это сестра. Поздравляю! Очень хорошая мама".

"А это точно мама, а не подружка?"

"Боже, я думала это подруга а не мама! Шикарно смотрится".

"Приветствую маму Светлану и всю семью! Крепкого здоровья и мирного неба!"

"Какая красивая мама!"

"Какая хорошая у вас мама! Теперь понятно, у кого пошла такая красотка".

"В смысле мама? Боже, какая красивая и молодая женщина".

"Я чуть со стула не упала, когда прочла, что это мама! Какие красивые женщины в вашем роде".

Напомним, что 20 лет мама Оли Поляковой жила в России со своим избранником. В мае 2022 года женщина уехала во Францию из-за войны. В стране-агрессоре остался мужчина, с которым встречалась Светлана Ивановна. Похоже, они до сих пор в отношениях, потому что он якобы против войны в Украине.