Об ухудшении состояния здоровья Оле Поляковой сообщил ее продюсер Михаил Ясинский. 8 октября у певицы была запланирована премьера моноспектакля "Мои корни", отмененная из-за госпитализации.

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Олю Полякову госпитализировали

Михаил Ясинский сообщил, что во Львове исполнительница почувствовала боль, поэтому обратилась к врачам. Специалисты запретили ей работать минимум неделю.



Оля Полякова в больнице / Фото из фейсбука Михаила Ясинского

Но уже утром Оля Полякова уехала в Киев. Там все же состоялось первое выступление артистки с моноспектаклем во Дворце Украины.

Уважаю глубоко эту невероятную артистку и профессионала. Горжусь, восхищаюсь тобой, Оля,

– обратился к звезде Ясинский.

Продюсер показал фото певицы. Среди них есть снимки, как артистка выступала на премьере 9 октября. Также Полякова показала свои кровоподтеки, вероятно, после капельниц.



Оля Полякова в больнице / Фото из фейсбука Михаила Ясинского



Оля Полякова показала синяки / Фото из фейсбука Михаила Ясинского

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