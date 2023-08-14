MamaRika призналась, что из-за плохого самочувствия даже не могла встать со стула. У нее тряслись руки, кружилась голова. К тому же она очень хотела пить. Так что врачам пришлось "откачивать" артистку.
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MamaRika рассказала, как оказалась в карете скорой
Исполнительница поделилась, что последние месяцы для нее были очень сложными. У нее было много работы и стресса. Усталость скапливалась, и в один момент артистке стало плохо.
Перед выходом на сцену я почувствовала, что просто не могу подняться со стула. У меня тряслись руки, кружилась голова, сушило меня. У меня просто не было сил встать. Было страшное головокружение. Хорошо, что на площадке была карета скорой. Меня просто забрали и начали откачивать. Оказалось, что давление было 90/60, общее истощение организма, переутомление,
– рассказала певица.
Впрочем, после того, как знаменитости дали лекарство, она смогла выйти на сцену и спеть для фанатов. Сейчас MamaRika чувствует себя значительно лучше, она проводит время с сыном и пытается немного отдохнуть.
MamaRika рассказала о своем состоянии перед концертом / Скриншот с инстаграмм-сторисам
Отметим, на днях исполнительница вместе с мужем, актером Сергеем Середой, и маленьким сыном переехали в новое жилье. Теперь семья арендует двухэтажное здание около Киева.
Кроме этого, недавно певица умиляла сеть новой песней "Последний день". В клипе артистка показала самые счастливые моменты своей жизни с родными – мужем, сыном и мамой. По словам MamaRika, клип — отражение нашей жизни полной тревог. Ведь из-за ракетных обстрелов никто не знает, какой день может стать последним.
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