Она – просто курица, – Оля Полякова эмоционально высказалась о предательнице Ани Лорак
Источник:Дмитрий Гордон
С началом полномасштабного вторжения многие украинские артисты, которые ранее работали на российскую аудиторию, поддержали Украину. Но, были и те, кто предал Родину. Среди них – Ани Лорак. Певица продолжает выступать и жить в стране-агрессоре.
Она даже финансирует похищение украинских детей Россией. На днях об артистке высказалась Оля Полякова. Она считает, что Ани Лорак опозорила себя и "не видит дальше своего кошелька".
Не упустите Умер актер и телеведущий Сергей Сивохо
Что Оля Полякова думает об Ани Лорак
Певица назвала предательницу тупой курицей, поскольку не понимает, как можно так сильно любить деньги и не видеть правды.
Она – просто курица. Такие поступки совершают очень тупые люди, которые просто не видят дальше своего носа, дальше своего кошелька, – добавила певица. – Я не знаю, чем это закончится, но опозорить себя... Так себя опозорить! Об Ани Лорак даже, если честно, говорить не хочется. Она настолько тупой, мелкий человек.
Интервью с Олей Поляковой: смотрите видео онлайн
Как другие украинские звезды высказывались об Ани Лорак
- Алан Бадоев ранее не осуждал артистку, которая гастролировала в России после 2014 года. Ему казалось логичным, что певица не жертвует карьерой ради "красивых политических заявлений и мгновенных трендов". Впрочем, после 24 февраля 2022 года его мнение несколько изменилось.
"Я не знаю, кто там твои друзья, которые возле тебя. Их надо убить, потому что они что-то не то говорят. И, наверное, что-то уже в тебе изменилось, что там в голове? Почему ты не понимаешь, что это твоя страна?" Уж может и не твоя. Потому что ты не оправдала ни предоставляемых тебе возможностей не оправдала ничего человеческого. Поэтому я забираю свои слова обратно. И скажу, что, пожалуй, не настолько я проницательный человек", – отметил режиссер.
- Александр Пономарев негативно относится к действиям певицы-предательницы, поскольку считает, что она могла бы сделать хотя бы так, как Светлана Лобода, которая "встала, поднялась и уехала".
- Продюсер Игорь Кондратюк убежден, что Ани Лорак и другим артистам-предателям "все до задницы – Украина, убитые украинцы, уничтоженые города. Боюсь, что им и русские в заднице. Им вообще все до задницы. Их дети им до задницы, их мамы – все, что есть на свете".