Ранее продюсер заявлял, что для него Ани Лорак "умерла", потому что она сделала выбор остаться в России. Теперь он снова высказался, почему певицы-предательницы Лорак и Повалий не приняли сторону Украины с началом полномасштабного вторжения.

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Кондратюк высказался о Лораке и Повалии

Звездный продюсер считает, что Лорак и Повалий абсолютно безразличны на всех, поэтому они не осудили российскую агрессию и продолжают жить в стране-террористке.

Это может говорить о том, что им все до задницы – Украина, убитые украинцы, уничтоженные города. Боюсь, что им и русские в задницу. Им вообще все до задницы. Их дети им в задницу, их мамы – все, что есть на свете,

– заявил Кондратюк.

Кондратюк предлагает забрать у изменниц звания

Также он возмущен тем, что многие артисты-изменники до сих пор имеют звание "заслуженных" и "народных" в Украине. По его словам, нужно "отозвать" эти звания.

"Мы с Евгением Рыбчинским говорили. Он когда-то был в Верховной Раде депутатом. Я говорю: "Евгений, вот чего". Он говорит: "Я уже написал петиции, и ко мне писали. И очень невозможно снять это звание". Почему невозможно?… Через 40 лет может оно будет…", – сказал Игорь.

Кондратюк отмечает, что есть очень много "заслуженных", "народных" и "героев" Украины, которые сейчас живут в Крыму. "И им абсолютно пофиг какой там флаг на горсовете", – добавил он.

Продюсер считает, что артистам вообще не должно давать звания и ордена.

Зачем россиянам давали (звание – прим.ред.) не знаю. Зачем украинцам давали – не знаю. Зачем сейчас массово украинским артистам дали ордена, медали – не знаю… Или ты певец или ты орденоносец. Потому что эти вещи никак не совмещаются,

– отмечает Кондратюк.

Смотрите интервью с Игорем Кондратюком: видео

Напомним, что три года назад режиссер Алан Бадоев защищал Ани Лорак, которая якобы "с 15 лет прославляла нашу страну". Однако в свежем разговоре он забрал свои слова назад и обратился к изменнице через экран. Бадоев признал, что ошибся в ней.