Об ужасной потере сообщили друзья и коллеги Сивохо. В соцсетях они вспоминают каким был популярный комик. Прессслужба шоумена подтвердила печальную новость изданию OBOZREVATEL.
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Умер Сергей Сивохо
Первой о смерти 54-летнего украинского шоумена сообщила его близкая подруга Светлана Бердецкая. По ее словам, Сергей Сивохо скончался в 5:40 утра.
Сегодня мне особенно плохо, потому что в 5:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, большой друг Израиля, отличный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень не хватать. Вечная память, Сергей!,
– написала она.
Его смерть также подтвердил товарищ Александр Келлер. Он заявил, что Сивохо можно было бы назвать КВНовским Марадоной, Пеле, Месси или Рональдо.
"Он входил в десятку лучших и популярных игроков за всю историю КВН. Мы с Сергеем были знакомы, хотя и не стали близкими друзьями. Он был простым, умным и остроумным, без какой-либо звездности", – написал Александр.
Сергей Сивохо / Фото з его инстаграма
Знакомые шоумена рассказали, что Сивохо тяжело болел, ведь очень похудел за последние полтора года.
Что известно о состоянии здоровья Сивохо
- Сергей Сивохо в программе "Звездный путь" рассказывал, что с детства болел бронхитом с астматическим компонентом. Поэтому он имел проблемы с лишним весом, постоянные одышку и кашель.
- В 2017 году он весил 195 килограммов. Тогда ему диагностировали язву желудка. Шоумен чувствовал себя очень слабым и терял кровь. По совету врачей он начал худеть и в 51 год сбросил 50 килограммов, но проблемы со здоровьем не закончились.
- В легких звезды скопилась жидкость. Врачам пришлось вводить его в искусственную кому. У него также были проблемы с передвижением, поэтому и лечился. Ранее Сивохо признался, что при поддержке друзей ему удалось оплатить свое лечение.
Кто такой Сергей Сивохо
- Сергей Анатольевич Сивохо родился в Донецке. Там он окончил политехнический институт по специальности инженер-металлург. Его второе высшее образование – экономист-юрисконсульт.
- Сивохо стал известен благодаря своей игре за команду "Дрим-Тим". После КВН он еще и начал сниматься в кино. В 2000-х вел развлекательные программы "Скрытая камера", "Как стать звездой" и "Моя хата скраю". А с 2011 по 2013 год был креативным продюсером программы "Большая разница по-украински".
- Позже Сергей стал продюсером студии "Квартал 95", а также являлся тренером в первом сезоне "Лиги смеха".
Сергей Сивохо был тренером в "Лиге смеха"/ Фото из соцсетей
- В 2019 году Сивохо начал политическую карьеру. Он баллотировался в народные депутаты от партии "Слуга народа" по округу Донецкой области, но не прошел.
- С 2019 года несколько месяцев был внештатным советником секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса.
- После начала полномасштабной войны Сергей вместе со своей организацией оказывал гуманитарную помощь пострадавшим в войне украинцам. Периодически шоумен публиковал в своих соцсетях старые фото и поздравления с религиозными праздниками, но где находился последние полтора года – неизвестно. Предполагали, что он находился в Украине.