Он жив вообще: Оля Полякова иронически высказалась о Виннике и объяснила, почему он неправ

До войны Оля Полякова сотрудничала с Олегом Винником и даже писала с ним дуэты. За последний год они общались всего один раз. Певица не знает, где он, что с ним, и считает, что нельзя так внезапно исчезать.

Если Ани Лорак Оля Полякова открыто высмеивает и осуждает, то Олега Винника критиковать не рискует. Она лишь понаслышке знает, что артист болен, сам он ей об этом не говорил.

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Оля Полякова высказалась об Олеге Виннике

Я ничего о нем не знаю. Совершенно. Мы не общаемся. Мы общались один раз в начале полномасштабного вторжения. Я не знаю, что с ним происходит. Я считаю, что его поклонники имеют право знать, что с ними происходит,

– заявила Оля Полякова.

По ее мнению, певец должен был проинформировать свою многотысячную аудиторию, тем более что "для этого не нужно так много". Она считает, что Винник мог бы хоть на один день вернуться в соцсети и прояснить ситуацию: "Можно просто выйти в эфир и сказать: "Люди, я с вами, со мной то и то".

"Я не могу осуждать людей, я же не знаю, что с ним. Он жив вообще? Может он не может говорить? Я слышала, что он болеет. Кто его знает, что с ним происходит", – эмоционально, но с иронией добавила Полякова.

Между прочим Олег Винник вообще "не берет трубку" от Юрия Горбунова . Тот, как и Оля Полякова, говорит, что "нельзя исчезать, нужно было как-то объяснить все это".

. Тот, как и Оля Полякова, говорит, что "нельзя исчезать, нужно было как-то объяснить все это". Певица MamaRika вообще считает, что поведение Олега Винника – это "зашквар года". Она до сих пор шокирована, что тот будто сквозь землю провалился.

вообще считает, что поведение Олега Винника – это "зашквар года". Она до сих пор шокирована, что тот будто сквозь землю провалился. Тогда как в фан-клубе Винника утверждают, что "состояние здоровья не очень позволяет ему быть в публичном пространстве", и стоять на сцене, чтобы давать благотворительные концерты в поддержку Украины, оно тоже не может.