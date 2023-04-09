Сейчас Оле Поляковой 44 года. Ее мужу Вадиму Буряковскому – 60. Вмести они уже почти 20 лет, поэтому певица считает, что большая разница в возрасте – не помеха для настоящей любви.

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Оля Полякова прокомментировала 16 лет разницы с мужем

У меня с мужем разница в возрасте 16 лет. Ему все говорили: "Она тебя бросит. Что ты делаешь?" Сейчас все эти люди – они просто в шоке, что мы 20 лет живем… На нашей свадьбе все шептались: "Ну что, давайте ставки ставить, на сколько это будет",

– шокировала признанием Оля Полякова.

Однако Вадиму было все равно, что молодая жена может обвести его вокруг пальца и оставить ни с чем, потому что влюбился по уши и был счастлив.

"Он мне тогда сказал: "Счастье стоит каждой секунды". Но когда он тогда в это нырял, будучи 40-летним мужчиной, у него были крылья: 23-летняя девушка, в которую он просто влюбился. Ему было все равно! Пусть она его разденет, обманет, заберет все, но даст ему то счастье, которое он испытывал", – эмоционально добавила артистка.

Оля Полякова с мужем Вадимом / Фото из инстаграма певицы

Правда, не все в их отношениях так гладко. Вадим не переносит истерик и слез звездной супруги.

"Мой муж не может видеть, как я рыдаю. Вместо того чтобы дать мне поддержку, он не просто идет, он сначала на меня кричит: "Сколько можно". Его это бесит, он не может это выдерживать", – поделилась Оля Полякова.