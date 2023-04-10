Если Ани Лорак Оля Полякова открыто высмеивает и осуждает, то Олега Винника критиковать не рискует. Она лишь понаслышке знает, что артист болен, сам он ей об этом не говорил.

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Оля Полякова высказалась об Олеге Виннике

Я ничего о нем не знаю. Совершенно. Мы не общаемся. Мы общались один раз в начале полномасштабного вторжения. Я не знаю, что с ним происходит. Я считаю, что его поклонники имеют право знать, что с ними происходит,

– заявила Оля Полякова.

По ее мнению, певец должен был проинформировать свою многотысячную аудиторию, тем более что "для этого не нужно так много". Она считает, что Винник мог бы хоть на один день вернуться в соцсети и прояснить ситуацию: "Можно просто выйти в эфир и сказать: "Люди, я с вами, со мной то и то".

"Я не могу осуждать людей, я же не знаю, что с ним. Он жив вообще? Может он не может говорить? Я слышала, что он болеет. Кто его знает, что с ним происходит", – эмоционально, но с иронией добавила Полякова.

Интересно, что именно от Оли Поляковой пошли слухи о болезни Винника. В июне певица заявила: "Я слышала, у него серьезные проблемы со здоровьем были. Олег – не предатель. Он всегда пропагандировал украинские песни, всегда был с Украиной". Позже это подтвердил адвокат певца.