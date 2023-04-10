Якщо Ані Лорак Оля Полякова відкрито висміює та засуджує, то Олега Винника критикувати не ризикує. Вона лише з чуток знає, що артист хворий, сам він їй про це не казав.

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Оля Полякова висловилася про Олега Винника

Я нічого про нього не знаю. Зовсім. Ми не спілкуємося. Ми спілкувалися один раз на початку повномасштабного вторгнення. Я не знаю, що з ним відбувається. Я вважаю, що його прихильники мають право знати, що з ними відбувається,

– заявила Оля Полякова.

На її думку, співак повинен був проінформувати свою багатотисячну аудиторію, тим більше, що "для цього не треба так багато". Вона вважає, що Винник міг би хоч на один день повернутися в соцмережі та прояснити ситуацію: "Можна просто вийти в ефір і сказати: "Люди, я з вами, зі мною те й те".

"Я не можу засуджувати людей, я ж не знаю, що з ним. Він живий взагалі? Може він не може говорити? Я чула, що він хворіє. Хто його знає, що з ним відбувається", – емоційно, але з іронією додала Полякова.

Цікаво, що саме від Олі Полякової пішли чутки про хворобу Винника. У червні співачка заявила: "Я чула, у нього серйозні проблеми зі здоров'ям були. Олег – не зрадник. Він завжди пропагував українські пісні, завжди був з Україною". Пізніше це підтвердив адвокат співака.