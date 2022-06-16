В преддверии полномасштабной войны Оля Полякова записала фит с Винником. Он должен был выйти 8 Марта, но премьера сорвалась и вряд ли состоится вообще, потому что "русскоязычная песня от украинских суперзвезд сейчас будет неуместна". Однако это сотрудничество сблизило ее с артистом, поэтому она знает, как он относится к нападению России и куда подевался.

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Куда исчез Олег Винник

То, что я слышала, у него серьезные проблемы со здоровьем были,

– шокировала Оля Полякова.

Звезда добавила, что в первые недели войны они даже хотели записать еще один общий трек, очевидно, патриотический, ведь у него тоже очень болело из-за того, что делается в Украине.

"Не знаю, могу я это говорить или нет, но я знаю, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем. Пусть он сам эту информацию обнародует, а то сейчас начнутся снова какие-нибудь заявления от меня", – прикусила язык Полякова.

Что Олег Винник делал во время войны