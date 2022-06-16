В преддверии полномасштабной войны Оля Полякова записала фит с Винником. Он должен был выйти 8 Марта, но премьера сорвалась и вряд ли состоится вообще, потому что "русскоязычная песня от украинских суперзвезд сейчас будет неуместна". Однако это сотрудничество сблизило ее с артистом, поэтому она знает, как он относится к нападению России и куда подевался.
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Куда исчез Олег Винник
То, что я слышала, у него серьезные проблемы со здоровьем были,
– шокировала Оля Полякова.
Звезда добавила, что в первые недели войны они даже хотели записать еще один общий трек, очевидно, патриотический, ведь у него тоже очень болело из-за того, что делается в Украине.
"Не знаю, могу я это говорить или нет, но я знаю, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем. Пусть он сам эту информацию обнародует, а то сейчас начнутся снова какие-нибудь заявления от меня", – прикусила язык Полякова.
Что Олег Винник делал во время войны
- На восьмой день войны он опубликовал в своем инстаграмме видеообращение к матерям русских и белорусских солдат, которые "цинично ворвались в нашу мирную страну со смертельным оружием". Он заявлял, что к ним дети гибнут на украинском черноземе, и призвал подняться против путинского режима.
- Впоследствии он просил выходить на площади уже живущих за границей украинцев. Олег Винник надеялся, что те могут повлиять на закрытие неба.