Об этом Полякова заявила в эфире "Завтрака с 1+1". Она прокомментировала последнее интервью, которое Ани Лорак дала русской пропагандистке.

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В интервью Ани Лорак назвала войну "произошло произошедшее" и заявила, что Украина заставила ее переехать в Россию. Оля Полякова на это ответила, что от Лорак прозвучали глупые оправдания

Ее нужно вычеркнуть из нашей памяти. Ани Лорак – это человек без совести и без ума. То, что она не может назвать войну войной – это какие-то незрелые, совершенно глупые оправдания. Все вы понимаете, все знали! Вы просто очень хотели денег! И никакого оправдания нет,

– ответила Полякова.

Украинская певица добавила, что можно было бы понять, если Ани Лорак честно сказала, что она хотела заработать, это была ее ошибка. "Но она начинает: "Я не понимала, я глупенькая, я маленькая, я девочка". Но это же 40-летняя баба ", – заявила Полякова.

Певица считает, что все должны знать о ситуации в стране. "Человек, которые более 30 лет, не может быть аполитичным. Если у вас есть право голосовать – вы политически ответственны", – добавила Оля.

Полякова также прокомментировала и пародию на Ани Лорак. Она считает, что это смешно, но и грустно. По ее мнению, Лорак не нужно "тащить в наше инфопространство".

Раньше певица Оля Полякова с юмором рассекретила, кто на самом деле "выжил" Лорак из Украины. "Я хочу сегодня назвать этого заказчика. Этот заказчик – я", – пошутила она.

К слову, это не первое циничное заявление Ани Лорак. Несколько дней назад, после отмены ее концертов в России, предательница издала публичный пост, в котором оправдалась, что якобы не помогает ВСУ