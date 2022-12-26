Певица Оля Полякова на зимние праздники вернулась в Украину. Она позаботилась и о том, чтобы домой вернулись и ее дочери – 17-летняя Маша и 11-летняя Алиса.
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Оля Полякова о младшей дочери
Артистка рассказала, что младшая Алиса, жившая в Великобритании в пансионате, неожиданно повзрослела из-за стресса. Также Полякова призналась, что девочка стала патриоткой – говорит только по-украински и исправляет других.
"В этом году она сама украсила елку, так стильно. Такая лаконичная, игрушки одинаковые, дождика нет, такая красивая. И лучше всего – сверху украинский флаг. Алиса – патриотка, вся в браслетах, значках. Есть один браслет, который подарил мне в госпитале раненый боец со словами, что он спас мне жизнь. Я Алисе рассказала эту историю, а она должна была ехать в Англию и говорит: дай мне этот браслет. Он уже два раза порвался, а она его скотчем залепила и носит, не снимая".
А еще она не говорит ни слова на русском. На дому невозможно сказать ни один русизм. Она исправляет каждую фразу. Довела нас всех до бешенства. В обиходе можешь что-то сказать, а она исправит каждое слово,
– поделилась Оля Полякова.
Артистка добавила, что девочка не учит украинский язык в Британии, но говорит соловьиной с мамой и подругой, дочерью продюсера Михаила Ясинского, с которым они в одной группе.
Алиса Полякова / Фото из инстаграма Оли Поляковой
Что раньше Полякова говорила о дочерях
- Исполнительница недавно рассказывала о жизни детей в программе "Взрослые девочки". Оля признавалась, что старшая звонит звездной маме только за деньгами. В то время как младшая скучает по дому – она учится в Британии и не может привыкнуть к бординговой школе, когда и обучение и досуг проходят на одной территории.
- "Мне не звонит Маша совсем. Она звонит мне только, когда ей нужны деньги. Все. Моей Алисе тяжело там. Она даже уже бабушку вызывала. Уже бабушка живет под школой, забирает ее каждый вечер, потому что Алиса не может жить в учебном заведении. ".