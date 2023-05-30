В ночь на 30 мая с 23:30 по 4:30 Россия еще раз атаковали Киев "Шахедами". От обломков в столице возникли пожары.

Интересно "Помогите по-настоящему": звезды эмоционально обращаются к Западу из-за ракетной атаки Киева

24 Канал собрал реакции артистов на ракетную атаку в ночь 30 мая Звезды благодарят ПВО за работу и признаются, что это было очень страшно.

Юрий Горбунов

В соцсети ведущий показал последствия удара по дому, в котором возник пожар.

Еще одна ночь в Киеве! Это Голосеевский район!! В аду гореть врагу!! Мы победим!!,

– написал Горбунов.

Слава Демин

Артист показал свое фото и поблагодарил ВСУ, которые смогли сбить почти все дроны и даже пожарных.

Хочу поблагодарить не только наших крутых ПВО, а еще тех, кто во время атак выезжает на места прилетов и рискуя жизнью спасает людей. Пожарные, врачи скорой, полиция! Представьте! Они едут во время пика атак и выполняют свою работу. Спасибо! Вы – герои,

– написал Демин.

Ольга Сумская

Звезда показала последствия атаки в Голосеевском районе столицы. "Киев после атаки "Шахедов", – написала она.

Впоследствии актриса также добавила фото пострадавшего из дома. "Страшная ночь 30 мая", – ответила Сумская.



Ольга Сумская отреагировала на ракетную атаку Киева / Фото с ее инстаграм-сторис

Даша Ульянова

Победительница "Холостяка-10" тоже не умолчала о ракетной атаке. Она призналась, что в эту ночь было очень страшно.

Состояние очень разбито. Стараюсь настроиться на день. Мои соболезнования потерпевшим… Сложно подобрать слова,

– написала Даша.



Даша Ульянова отреагировала на ракетную атаку Киева / Фото с ее инстаграмм-сторис

Наталья Могилевская

Звезда опубликовала статистику сбитых дронов Воздушными силами. "Спасибо за сохраненные жизни", – написала Могилевская.

Певица рассказала подписчикам о последствиях падения вражеских обломков "Шахедами" в Киеве. "Один человек погиб, 13 пострадавшим оказали помощь на места", – добавила она.



Могилевская отреагировала на ракетную атаку Киева / Фото с ее инстаграмм-сторис

Кроме того, она перепостила разговор детей из пострадавшего дома. "Наши дети. Не простим", – высказалась звезда.

Леся Никитюк

Телеведущая отреагировала на массированную атаку. Она поблагодарила ПВО за их невероятную работу.

Огромная благодарность ВСУ ПВО и всем службам, работавшим в эту трудную ночь.. уже в который раз. Слава Украине! Героям Слава,

– подписала сток Никитюк.



Леся Никитюк отреагировала на ракетную атаку Киева / Фото с ее инстаграмм-сторис

Другие украинские артисты тоже отреагировали на ночную ракетную атаку 30 мая. В своих соцсетях они опубликовали содержимое с благодарностью ПВО и показали последствия обстрела.

Как украинские артисты реагируют на ночную атаку / Фото с инстаграм-сторис

Атака Киева 30 мая: что известно