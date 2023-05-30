Украинская певица Оля Полякова в большинстве своем имела русскоязычный репертуар до 24 февраля 2022 года. После начала вторжения постепенно переходила на украинские песни, а также переводила старые треки.

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Оля Полякова о русских песнях

Теперь Оля Полякова сделала громкое заявление, что больше не будет петь на русском. Она призналась, что авторы ее песен также переходят на украинский язык и готовы работать именно для нашей аудитории.

Я скажу, что очень многие в Украине недооценивали вес языка. Но когда у нас захотели забрать нашу землю, отменить нашу национальность, отрицать наш язык, мы как никогда захотели стать украинцами. Я не исключение. Я не использую больше русский. Более того, я могу заявить совершенно точно, что я больше никогда в жизни не буду петь на русском,

– сказала Оля Полякова.

Певица добавила, что раньше выбирала русский язык ради денег: так поступало большинство артистов. "Не будем делать секрета из того, что там платились лучшие роялти, поэтому наши люди хотели работать туда. Все люди работали на русскоязычный рынок и не работали на украиноязычный. Сейчас все они остались с Украиной, они все тоже изменились, изменились смыслы и они начали вкладывать свой талант в развитие украиноязычной музыки".

Оля Полякова перешла на украинский язык даже в быту, так поступили и ее дети.

Мой голос гораздо лучше звучит на украинском, потому что звукоизвлечение совершенно разное. В русском языке все идет из зубов, потому она очень резкая. Если честно, я и в быту перешла на украинский, и дети перешли. Особенно моя младшая, 24 февраля она перешла и больше не использует русский,

– подытожила певица.

Оля Полякова о русских песнях: видео

Заметим, Оля Полякова и раньше рассказывала о младшей дочери Алисе, которая категорически отказалась от русского языка Она не позволяет родителям говорить по-русски и даже исправляет их ошибки.

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