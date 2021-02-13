Популярная артистка Оля Полякова похвасталась роскошным подарком, который получила на день рождения от Натальи Могилевской. Звездная коллега подарила ей золотое кольцо с надписью "Полякова".

Недавно Полякова отметила 37-летие. По этому случаю друзья организовали для нее шумную вечеринку. Кроме огромного количества положительных эмоций певица получила много подарков от артистов, которых не было на праздновании. Один из них она показала в инстаграм-сторис.

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Подарок от Могилевской для Поляковой

Наталья Могилевская по случаю дня рождения подруги вручила ей драгоценный презент. Она заказала Оле огромное золотое кольцо, которое надевается на два пальца, где написано "Полякова".

Такой подарок изрядно понравился Оле, поэтому она решила показать его поклонникам. Это стильное и дорогое украшение, которое теперь добавилась в коллекцию исполнительницы. В сторис артистка также поблагодарила Могилевскую.

Оля Полякова показала подарок от Могилевской: смотрите видео онлайн

Что известно о вечеринке для Оли Поляковой