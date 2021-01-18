Зимний отпуск Оли Поляковой совпал по времени с днем рождения певицы. Если утро звезда провела на бьюти-процедурах, то вечером устроила роскошную вечеринку на пляже с дочками и мужем. Как артистка отметила свое 37-летие, узнавайте на Showbiz 24.

Несмотря на то, что сейчас на Мальдивах отдыхает множество звездных коллег исполнительницы, провести свой 37-й день рождения она решила с семьей – мужем Вадимом, дочерьми Марией и Алисой. Однако празднование Оли Поляковой не было тайным. Именинница показала вечеринку на пляже 2,4-миллионной аудитории поклонников в инстаграм-сторис.

К теме Cпасательницы Мальдив: Оля Полякова ошеломила фото со старшей дочкой – кадры в купальниках

Как Оля Полякова отпраздновала 37-летие на Мальдивах

День рождения королева украинской сцены решила отметить на пляже во время захода солнца. Персонал комплекса, в котором остановилась семья, накрыл роскошный стол прямо на песке, выкопав ров, который певица назвала "гнездом". Гости наслаждались фантастическим пейзажем на импровизированном диване, застеленном белой тканью и голубыми подушками.

К слову, дресс-код вечеринки на пляже также был белым. Дочери Оли Поляковой надели пляжные платья с кружевными вставками, а муж – брюки и рубашку. Сама же именинница выбрала облегающее мини-платье на широких бретелях с откровенным декольте. Свои образы семья довершила ожерельями из тропических цветов.

До поздней ночи на пляже играли трое музыкантов, которые на бодуберу (специальных барабанах из дерева кокосовой пальмы) несколько раз исполнили легендарную песню Happy Birthday To You. Дочери звезды активно подпевали, а после захода солнца устроили зажигательные танцы.

"Я тебе желаю, чтобы ты стала самой популярной женщиной на свете, самой красивой, самой высокой. И чтобы ты могла воплощать все свои мечты", – пожелала звездной маме младшая дочь Алиса. Зато старшая Мария пожелала, чтобы с каждым годом мамочка становилась все успешнее.

На пляже семья наслаждалась шампанским и голубыми лобстерами. Звезда призналась, что это самые вкусные лобстеры, которые она когда-либо пробовала. На десерт Оле Поляковой принесли праздничный шоколадный торт с фруктами и двумя свечами.