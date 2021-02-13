Популярна артистка Оля Полякова похизувалася розкішним подарунком, який отримала на день народження від Наталії Могилевської. Зіркова колега подарувала їй золоту каблучку з написом "Полякова".

Нещодавно Полякова відсвяткувала 37-річчя. З цієї нагоди друзі організували для неї гучну вечірку. Окрім величезної кількості позитивних емоцій співачка отримала багато подарунків від артистів, яких не було на святкуванні. Один із них вона показала в інстаграм-сторіс.

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Подарунок від Могилевської для Полякової

Наталія Могилевська з нагоди дня народження подруги вручила їй дорогоцінний презент. Вона замовила Олі величезну золоту каблучку, яка одягається на два пальці, де написано "Полякова".

Такий подарунок неабияк сподобався Олі, тому вона вирішила показати його шанувальникам. Це стильна та дорога прикраса, яка тепер додалася у колекцію виконавиці. У сторіс артистка також подякувала Могилевській.

Оля Полякова показала подарунок від Могилевської: дивіться відео онлайн

Що відомо про вечірку для Олі Полякової