Еще 17 января певице Оле Поляковой исполнилось 37 лет. День рождения она отпраздновала на Мальдивах с семьей. До 2 февраля звездные друзья артистки устроили для нее вечеринку-сюрприз в Киеве.

Источник: инстаграм Андре Тана

Праздник королеве украинской сцены организовали Андре Тан, Маша Ефросинина, Леся Никитюк, Соня Плакидюк, Даша Астафьева, Екатерина Кухар вместе с менеджерами исполнительницы и многими другими знаменитостями. А вот Оля Полякова была убеждена, что будет выступать на корпоративе по случаю дня рождения.

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Оля Полякова отметила день рождения на вечеринке в Киеве

Больше недели назад Оля Полякова вернулась в Украину из зимнего отпуска на Мальдивах. На райском острове она отметила день рождения в компании мужа Вадима, дочерей Маши и Алисы. Ни какого празднования со знаменитыми друзьями певица не планировала, однако близкие устроили праздник самостоятельно в тайне от именинницы.

Концертный директор артистки сообщил, что вечером 2 февраля она должна выступить на корпоративе в одном из заведений Киева. Для номера Оля Полякова надела роскошное концертное платье – обольстительное боди с камнями и бахромой, корону и серебряные туфли на каблуках. В зале она появилась после выхода балета, а вместо незнакомых гостей увидела друзей из шоу-бизнеса.

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Исполнительницу с прошедшим днем ​​рождения приветствовали аплодисментами и цветами. После поздравлений она призналась, что догадывалась о вечеринке-сюрпризе, ведь менеджеры даже не могли назвать имя именинницы, на праздник которой якобы пригласили звезду.

Я подозревала, потому что вокруг никто не умеет врать. Особенно когда я спросила, как зовут именинницу, и Валик не смог ответить. Я говорю: "Именинница Катя?", А он говорит: "Кто? .. Ааа, да". И тут я начала сомневаться,

– поделилась певица.

Впоследствии Оля Полякова сменила концертный образ на ярко-красное мини-платье с анималистические принтом, которое довершила широким черным поясом и обувью на высоких устойчивых каблуках. Вместе с подругами – Машей Ефросининой, Лесей Никитюк, Соней Плакидюк, Дашей Астафьевой и Екатериной Кухар – она ​​зажигала на танцполе. В конце вечеринки артистка разрезала огромный красный торт с короной.

Видео с вечеринки Оли Поляковой: