На днях певица Оля Полякова во второй раз отметила день рождения на вечеринке в Киеве, которую для нее устроили звездные друзья. Она опубликовала новые фото с празднования и показала, как зажигала на танцполе с Машей Ефросининой, Лесей Никитюк и Соней Плакидюк.

Источник: Инстаграм Оли Поляковой

37 лет артистке исполнилось еще 17 января, однако тогда она отдыхала на Мальдивах с семьей. Поэтому день рождения отметила с друзьями аж 2 февраля в одном из заведений в столице. Близкие устроили Оле Поляковой вечеринку-сюрприз вместо корпоратива, на котором она якобы должна была выступать. Именинница весело развлекалась с коллегами и близкими.

Это стоит увидеть Никитюк, Кухар, Ефросинина: Оле Поляковой устроили вечеринку-сюрприз по случаю 37-летия – видео

Оля Полякова оторвалась на вечеринке со звездами

Роскошное концертное боди с камнями и бахромой певица сменила на красную мини платье с анималистичным принтом. В наряде длины миди с глубоким декольте она чувствовала себя комфортно и уверенно. Даже пикантная длина не помешала Оле Поляковой чувствовать себя раскованно на танцполе. Ее образ довершили сапожки на высоких устойчивых каблуках, укладка и насыщенный макияж с красными губами.

Гостями вечеринки было множество звезд шоу-бизнеса. Среди них телеведущие Леся Никитюк, Маша Ефросинина, балерина Екатерина Кухар, модель Даша Астафьева, фэшн-фотограф Соня Плакидюк. Именно с ними Оля Полякова отрывалась под зажигательную музыку. Как королева украинской сцены, так и ее подруги показывали откровенные движения, пили шампанское и не стеснялись публики.

"Это только начало", – отметила в подписи Оля Полякова. Зато знаменитости отметили, что вечеринка была очень веселой и подарила множество эмоций.

Фото с вечеринки Оли Поляковой



Оля Полякова на вечеринке с подругами / Фото Instagram / @polyakovamusic

Оля Полякова на вечірці з подругами / Фото Instagram / @polyakovamusic

Оля Полякова на вечеринке с подругами / Фото Instagram / @polyakovamusic

Оля Полякова на вечеринке с подругами / Фото Instagram / @polyakovamusic