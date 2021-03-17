Подружка укусила, – Оля Полякова на концерте потролила Тину Кароль после громкого скандала
У украинской певицы Оли Поляковой на днях был сольный концерт. Со сцены артистка потроллила коллегу Тину Кароль, с которой недавно был громкий скандал. Во время распевки Полякова отметила, что ее "укусила подружка, с которой был скандал".
Источник:телеграм-канал "Культурна пральня"
Уже месяц скандал между Тиной Кароль и Олей Поляковой не утихает. Артистки до сих пор отвечают друг другу и публично комментируют конфликт. Во время одного из концертов Полякова решила пошутить относительно этой ситуации.
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Оля Полякова о скандале с Тиной Кароль
Исполнительница громко распелась прямо на сцене. Во время этого она вспомнила конфликт с Кароль, благодаря которому певицы уже месяц являются самыми обсуждаемыми в украинском шоу-бизнесе.
Подружка укусила, с которой недавно у меня был скандал. Все, попустило
– сказала Полякова.
Скандал между Кароль и Поляковой:
- Оля в одном из эпизодов шоу "Маска" назвала Тину "плакальщицей на похоронах";
- Кароль не замедлила с ответом коллеге и отметила, что будет плакать, однако не на похоронах;
- впоследствии Полякова поспешила извиниться перед артисткой, отметив, что она не говорила о личной трагедии Кароль, когда у нее умер муж;
- впоследствии певица заявила, что Тина использовала этот скандал для пиара композиции "Скандал", премьера которой состоялась через несколько дней после курьеза;
- Кароль отметила, что, по ее мнению, после такой ситуации имела право сделать это. Более того, менеджер Тины позвонил менеджеру Оли и "протянул руку дружбы";
- Полякова рассказала, что они встретились на съемках программы "Светская жизнь", однако артистка "развернулась и убежала".
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