У украинской певицы Оли Поляковой на днях был сольный концерт. Со сцены артистка потроллила коллегу Тину Кароль, с которой недавно был громкий скандал. Во время распевки Полякова отметила, что ее "укусила подружка, с которой был скандал".

Уже месяц скандал между Тиной Кароль и Олей Поляковой не утихает. Артистки до сих пор отвечают друг другу и публично комментируют конфликт. Во время одного из концертов Полякова решила пошутить относительно этой ситуации.

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Оля Полякова о скандале с Тиной Кароль

Исполнительница громко распелась прямо на сцене. Во время этого она вспомнила конфликт с Кароль, благодаря которому певицы уже месяц являются самыми обсуждаемыми в украинском шоу-бизнесе.

Подружка укусила, с которой недавно у меня был скандал. Все, попустило

– сказала Полякова.

Скандал между Кароль и Поляковой: