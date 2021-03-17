Подружка вкусила, – Оля Полякова на концерті потролила Тіну Кароль після гучного скандалу
Українська співачка Оля Полякова днями мала сольний концерт. Зі сцени артистка потролила колегу Тіну Кароль, з якою нещодавно мала гучний скандал. Під час розспівування Полякова зазначила, що її "вкусила подружка, з якою був скандал".
Джерело:телеграм-канал "Культурна пральня"
Вже місяць скандал між Тіною Кароль та Олею Поляковою не вщухає. Артистки досі відповідають одна одній та публічно коментують конфлікт. Під час одного з концертів Полякова вирішила пожартувати з цієї ситуації.
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Оля Полякова про скандал з Тіною Кароль
Виконавиця гучно розспівалася прямо на сцені. Під час цього вона пригадала конфлікт з Кароль, завдяки якому співачки вже місяць є найобговорюванішими в українському шоу-бізнесі.
Подружка вкусила, з якою нещодавно у мене був скандал. Все, попустило
– сказала Полякова.
Скандал між Кароль і Поляковою:
- Оля в одному з епізодів шоу "Маска" назвала Тіну "плакальницею на похороні";
- Кароль не забарилася з відповіддю колезі і зазначила, що буде плакати, проте не на похороні;
- згодом Полякова поспішила вибачитися перед артисткою, зазначивши, що вона не говорила про особисту трагедію Кароль, коли у неї помер чоловік;
- згодом співачка заявила, що Тіна використала цей скандал для піару композиції "Скандал", прем'єра якої відбулася через декілька днів після курйозу;
- Кароль зазначила, що, на її думку, після такої ситуації мала право зробити це. Ба більше, менеджер Тіни зателефонував менеджеру Олі та "протягнув руку дружби";
- Полякова розповіла, що вони зустрілися на зйомках програми "Світське життя", проте артистка "розвернулася і втекла".
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