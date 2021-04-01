Дочь Оли Поляковой опубликовала скандальные фото с неприличным жестом в Киеве: реакция сети
Старшая дочь Оли Поляковой – Маша опубликовала в сети скандальные кадры, где во время прогулки по Киеву показала средний палец руки. Такие фото звездной дочери вызвали настоящий ажиотаж в сети. Многие пользователи возмущены.
Источник:инстаграм Маши Поляковой
Маша Полякова вместе со знаменитой мамочкой отдыхала в Египте. Вернувшись домой, она решила прогуляться по улицам столицы. Фото она обнародовала в своем блоге. Сообщение вызвало активные обсуждения.
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Скандальное фото Маши Поляковой
Маша вечером прогулялась на пешеходном мосту между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой. Она предстала перед камерой в оригинальном черном тренче с белыми надписями, джинсах, свитшоте и шляпе. Такой наряд она соединила с белыми массивными кроссовками. На лице девушка сделала макияж с черными стрелками на веках, а длинные волосы уложила в легкие локоны.
На первом фото публикации Маша показала средний палец руки. Этим неприличным жестом она вызвала активные обсуждения и возмущение пользователей сети. На втором снимке Полякова предстала перед камерой в компании друга.
Немного эстетики ночного Киева. А вы любите гулять ночью?
– написала Маша в публикации.
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Реакция сети
В комментариях подписчики Поляковой и другие пользователи сети выражают возмущение. Многих людей такое сообщение возмутило. Они отмечают, что улыбка на фотографии выглядела бы гораздо лучше, чем такой неприличный жест.
- "А в чем заключается эстетика Киева на этих фото?"
- "Так не культурно".
- "Никакой эстетики здесь не вижу!"
- "А для чего ты средний палец показываешь? Это очень портит девушку. Дно. Исправляйся".
- "Не культурно. Я отписываюсь".
- "А потом плачешь матери в рубашку, что хейтеры и журналисты оскорбляют тебя! А та бегает, как сумасшедшая, чтобы наказать кого-то за "девочку"! Яблоко от яблони недалеко упало. У мамы нет времени заняться воспитанием".
Но есть и те поклонники звездной дочери, которые оставляют комплименты в ее адрес и отмечают, что также любят гулять по ночному городу.
- "Красавица!"
- "Хочется гулять по ночной столице и наслаждаться жизнью. Невероятная!"
- "Нереальная!"
- "Крутая!"
- "Я тоже люблю гулять ночью".
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