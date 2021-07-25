Девушка недавно создала собственную рок-группу, однако уже успела выступить с первым сольным концертом. Поддержать Машу и других музыкантов пришли их друзья, блогеры, а также знаменитая мама солистки.

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Сольный концерт Мали Поляковой

Молодая исполнительница выступила на вечеринке блогеров. Для концерта она выбрала короткое черное платье, которое соединила с кедами. Среди украшений довершила сценический образ чокером и серьгами в виде крестиков. Волосы уложила в легкие волны, а на лице сделала насыщенный макияж.

16-летняя Маша исполнила несколько авторских песен. Среди них была ругательная композиция "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й". Однако присутствующим выступление группы понравилось, все танцевали и веселились.

Реакция Оли Поляковой

Осталась в восторге и звездная мамаша Маши. В комментариях под видео Оля Полякова поддержала дочь и поздравила ее с дебютом.

"Маша! Ты порвала! Реально прыгали все! На концерте, где песни звучали впервые это многого стоит! Не читай негативных комментариев, они ничего не значат. Ты в сто раз талантливее и энергичнее Меня. В твоем возрасте мне понадобились бы годы, чтобы открыться. Ты уже открыта для нового творчества, которое ты пишешь сама. Счастливой дороги! Я горжусь тобой!", – написала Полякова.



Оля Полякова о концерте дочери / Скриншот инстаграм-страницы Маши Поляковой

Реакция сети

Многие пользователи сети обратили внимание на текст ругательной песни. Она у многих вызвала возмущение и негативные эмоции, о чем отмечают в комментариях.