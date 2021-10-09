36-летняя актриса поделилась, что ей посоветовали не делать аборт после замирания плода, а он сам "выйдет". Но этого не происходило 2 месяца и ей сделали операцию. После анализа генетики мальчика оказалось, что ему не хватало хромосом. Поэтому, по ее мнению, все произошло только к лучшему, ведь она бы не смогла воспитывать больного сына.

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"Я сделала генетику, сказали, что там не хватало хромосом, и слава Богу, что он замер, потому что он мог бы быть больным. А я, к сожалению, та мать, которая, если бы узнала, что ребенок будет больным, я бы сделала аборт. Даже на большом сроке. Это ужасно, возможно, но у ребенка не будет жизни, у мамы и папы не будет жизни, это страшно. Я не настолько сильна, я не смогла бы на это смотреть. Это плохо, я считаю, что я плохой человек, что такое говорю... Но я с вами откровенна. Это очень сложно – воспитывать таких детей, очень", – призналась знаменитость со слезами на глазах.

Она добавила, что восхищается женщинами, которые осмеливаются родить особенных детей. В прошлом году Саливанчук рассказывала, что очень тяжело пережила потерю малыша, пока все не переосмыслила. Даже в день страшного известия она продолжила работать и во время спектакля заплакала. Впрочем, никто ничего не заподозрил, потому что коллеги и зрители подумали, что тогда такая была у Анны роль.

"У меня замер плод на 15 неделе, а я отказалась от очень многих проектов, сказала, что я беременна и не могу сниматься, я не буду играть. А потом я осталась и без ребенка и без проектов, это была пустота, страх... Хорошо, что по роли это оправданно, потому что я переживала свою драму – своего персонажа Оксану. И никто из моих актрис не понимал, потому что я никогда в этом месте не плакала, выхожу за кулисы и не могу остановиться, мне трудно, я плачу и никто не понимает, что произошло", – рассказывала женщина.



Анна Саливанчук с сыновьями / Фото из инстаграма актрисы

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