Мы стоим с Украиной, – Оливер Сайкс из группы Bring Me the Horizon искренне поддержал украинцев

Британский музыкант, вокалист группы Bring Me the Horizon, Оливер Сайкс решил поддержать украинцев. Певец записал видео, в котором заявил, что весь мир стоит за Украину и так будет до конца войны.

Раньше мы рассказывали, что в Украину приезжал голливудский актер Орландо Блум. Он встретился с Владимиром Зеленским и рассказал, что его мать изучила гимн Украины.

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Теперь украинцев поддержал и певец Оливер Сайкс. Он подчеркнул, что для украинцев это страшный, ужасный и болезненный период для вас.

Вы боретесь за свои семьи и сделали так много – я хочу, чтобы вы знали, что остальной мир поддерживает вас. Мы не прекратим напоминать людям, что это все еще продолжается, как бы сложно ни было в это поверить,

– сказал Оливер.

Отметим, что артист уже поддерживал Украину своими сообщениями. В этот раз он пожелал, чтобы война закончилась как можно скорее.

"Мы стоим с Украиной, любим вас и надеемся, что эта бессмысленная война закончится как можно скорее", – добавил Оливер.

Напомним, что музыканты группы Bring Me the Horizon приезжали в Украину еще до полномасштабного вторжения. Да, в столице они сняли клип на песню DiE4u. А в апреле 2022 года они планировали приехать в Украину с концертом, однако из-за вторжения этого не произошло.

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