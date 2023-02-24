Звездная актриса, которую зовут Екатерина-Анна Винницкая, заявила, что гордится тем, что имеет украинские корни. Она публично поддержала украинцев и записала видео в вышиванке.

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Екатерина Винник в видео выразила солидарность с украинским народом. Интересно, что в начале ролика актриса поздоровалась на украинском языке.

Она заявила, что 24 февраля годом ранее в Украине началась полномасштабная война.

Я никогда даже в худших снах не могла представить, что мое украинское наследие, моя семья, друзья будут под постоянными атаками уже год. Я хочу сказать, что остаюсь солидарной с Украиной,

– сказала Кэтрин Винник.

Она заверила, что у украинцев есть ее поддержка, молитвы и борьба. "Вы не одиноки", – сказала автор. В конце Кэтрин добавила на украинском языке: "Слава Украине".

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С первого дня войны Кэтрин Винник поддерживает украинцев, оказавшихся в ужасной новой реальности. Сначала звезда в профиле с 5,6-миллионной аудиторией опубликовала синий и желтый флаг и государственный гимн. И она продолжает писать патриотические сообщения и публиковать фото из Украины. Кэтрин также показывала видео с разрушенными украинскими городами, кадрами ужасной войны и пострадавших детей.

Позже звездная актриса решилась на серьезный шаг и создала специальный фонд помощи для Украины. Актриса рассказала, что во время войны России против Украины важно превращать боль в действие.