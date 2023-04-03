Вокалист рок-группы Клаус Майне заявил, что это будет концерт мира. Добавим, что Scorpions не впервые поддерживает Украину – раньше музыканты. изменили слова легендарного хита Winds of Change, в котором фигурировала Москва.

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Он считает, что нужно усилить поддержку Украины союзниками.

Потому что то, что будет дальше, может быть хуже, чем то, что сейчас. Когда война закончится, мы надеемся, что у нас будет концерт мира на Майдане в Киеве,

– сказал певец.

На вопрос, боится ли Клаус Майне ядерной войны, он заколебался, но ответил: "Мы все боимся эскалации войны, но это не должно соблазнять нас ослабить поддержку Украины". По его мнению, все, что будет дальше, может быть хуже, чем то, что есть сейчас.

Артист заявил, что группа Scorpions не планирует давать концерты в России в будущем.

В течение тридцати лет песня Scorpions Wind of Change часто звучала концертными залами Москвы и Санкт-Петербурга. Но после 24 февраля это поменялось. Scorpions упразднили запланированные концерты в России и переписали этот трек.

К слову, ранее лидер Scorpions Клаус Майне засвидетельствовал свою поддержку Украине и рассказал, что именно увлекает его в украинцах. "Я очень поражен тем, насколько горячо они преданы своей стране во время войны. Огонь, пылающий в их сердцах. Они все патриоты", – сказал он.

Музыкант признался, что если бы имел возможность сказать что-нибудь Путину – он приказал бы остановить войну.