5 апреля президентские супруги прибыло в Варшаву. У Владимира и Елены Зеленских запланированы важные встречи по сотрудничеству.

К теме Владимир Зеленский уже прибыл с визитом в Польшу

Есть важный визит с Владимиром Зеленским в Польшу. Рада снова встретиться с настоящими единомышленниками Украины – господином Президентом и первой леди Агатой Корнгаузер-Дудой. Впереди общие встречи по нашим украинско-польским проектам и инициативам,

– прокомментировала визит первая леди.

Образ Елены Зеленской

Елена Зеленская для визита в Польшу избрала элегантный монохромный образ. Она надела темно-бордовое платье длины меди на длинный рукав. Первая леди подчеркнула талию тонким кожаным ремешком в тон и дополнила образ бордовыми туфлями-лодочками. Также Зеленская накинула длинное пальто в тон.



Встреча первых леди / Фото с твиттера Елены Зеленской

Особое внимание привлекают аксессуары супруги президента. В частности, золотистая подвеска с ярко выделяющимся на фоне платья гербом-трезубцем. Также ее аутфит дополнили серьги-кольца, естественный макияж и лаконичная укладка.



Первая леди на встрече / Фото с инстаграма Елены Зеленской

Больше о встрече первой леди

Елена Зеленская рассказала о первых успехах от встречи с коллегой Агатой Корнгаузер-Дудой. Первые леди Польши и Украины встретились с участниками совместной инициативы – группой медиков, обучающихся медицинской эвакуации в составе польских бригад на вертолетах.

Также завершился этап еще одного проекта – стажировка украинцев-специалистов по тяжелым ожоговым травмам. На май запланировано 30 операций от врачей из Бостона для украинцев, нуждающихся в лечении из-за ожогов и других заболеваний.

С особыми чувствами посещаю Польшу. Все это тяжелое время нас держит вместе не только стремление к общей победе над врагом, но и борьба за человеческие ценности. Прежде всего – за человеческие жизни. И мы счастливы иметь в этой борьбе не просто единомышленников, а настоящих коллег, чья поддержка имеет ощутимое практическое измерение.

"Благодарна дорогой коллеге Агате Дуде за ее личную активность в реализации всех наших двусторонних проектов. Благодарна всем, кто помог нашим медикам овладеть новыми знаниями. Готовимся к дальнейшему сотрудничеству – теперь уже по обучению украинских психологов и психиатров, реабилитологов, добровольческих пожарных подразделений. И как же символично, что все наши общие с Польшей проекты – именно о жизни и ее спасении".

Встреча Зеленских и президента и первой леди Польши / Фото ОП, инстаграм Елены Зеленской