На что пойдут деньги от фонда Элтона Джона
Средства поступят в благотворительный фонд UNITED24. На эти деньги будут закуплены 10 биохимических анализаторов крови.
Важно Элтон Джон остановил концерт, когда увидел украинку с сине-желтым флагом
Певец обеспокоен тем, что полномасштабное вторжение России в Украину замедлило борьбу с ВИЧ и СПИДом.
"В дополнение к огромным человеческим жертвам и разрушениям, под угрозой оказались успехи Украины в прекращении эпидемии ВИЧ. Поэтому я рад объявить о новом финансировании для страны, чтобы гарантировать, что этот прогресс не будет потерян, чтобы поддержать услуги для людей, живущих с ВИЧ", – заявил Элтон.
Элтон Джон вспомнил концерт в Киеве
Певец вспомнил, как в один прекрасный весенний вечер 2007 года выступал на концерте в Киеве.
Глядя на 300-тысячную толпу, я пообещал народу Украины, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь положить конец кризису СПИДа,
– говорит Элтон Джон.
Координатор фандрейзинговой платформы UNITED24 Ярослава Гресь в Instagram добавила, что Элтон Джон объявил о первом взносе в размере 125 тысяч долларов.
"Обещание, которое я дал с киевской сцены, остается неизменным: я буду поддерживать народ Украины как никогда раньше", – заверил музыкант.
Как Элтон Джон поддерживал Украину
- Британский артист с первых дней проявил солидарность с Украиной. Он опубликовал фото с сине-желтым флагом и призвал остановить войну.
- "Мы разбиты и поражены тем, что этот конфликт разворачивается. Наши сердца с народом Украины, который не заслуживает пережить этот кошмар. В эти разрушительные времена мы выступаем за прекращение насилия и страданий в Украине, чтобы спасательные службы и гуманитарная помощь могли помочь тем, кто в этом отчаянно нуждается", – заявил он.
- Также Элтон Джон присоединился к флешмоба Stand Up for Ukraine, в котором приняло участие множество мировых знаменитостей.
- Исполнитель во время блокады Мариуполя обращался к мировому сообществу и призвал организовать немедленный полноценный гуманитарный коридор для жителей города: "Я бывал в Мариуполе, и мое сердце разбито от того, что доступ туда еще ограничен".
- На одном из последних концертов Элтон Джон обратил внимание на украинский флаг. Он остановил свое выступление и указал поклонникам на прапоп, в то время как украинка высоко подняла флаг. Собравшиеся начали аплодировать и фотографировать символический момент.