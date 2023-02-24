На что пойдут деньги от фонда Элтона Джона

Средства поступят в благотворительный фонд UNITED24. На эти деньги будут закуплены 10 биохимических анализаторов крови.

Важно Элтон Джон остановил концерт, когда увидел украинку с сине-желтым флагом

Певец обеспокоен тем, что полномасштабное вторжение России в Украину замедлило борьбу с ВИЧ и СПИДом.

"В дополнение к огромным человеческим жертвам и разрушениям, под угрозой оказались успехи Украины в прекращении эпидемии ВИЧ. Поэтому я рад объявить о новом финансировании для страны, чтобы гарантировать, что этот прогресс не будет потерян, чтобы поддержать услуги для людей, живущих с ВИЧ", – заявил Элтон.

Элтон Джон вспомнил концерт в Киеве

Певец вспомнил, как в один прекрасный весенний вечер 2007 года выступал на концерте в Киеве.

Глядя на 300-тысячную толпу, я пообещал народу Украины, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь положить конец кризису СПИДа,

– говорит Элтон Джон.



Координатор фандрейзинговой платформы UNITED24 Ярослава Гресь в Instagram добавила, что Элтон Джон объявил о первом взносе в размере 125 тысяч долларов.

"Обещание, которое я дал с киевской сцены, остается неизменным: я буду поддерживать народ Украины как никогда раньше", – заверил музыкант.



Как Элтон Джон поддерживал Украину