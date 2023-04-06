Раньше мы рассказывали, что в Украину приезжал голливудский актер Орландо Блум. Он встретился с Владимиром Зеленским и рассказал, что его мать изучила гимн Украины.
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Теперь украинцев поддержал и певец Оливер Сайкс. Он подчеркнул, что для украинцев это страшный, ужасный и болезненный период для вас.
Вы боретесь за свои семьи и сделали так много – я хочу, чтобы вы знали, что остальной мир поддерживает вас. Мы не прекратим напоминать людям, что это все еще продолжается, как бы сложно ни было в это поверить,
– сказал Оливер.
Отметим, что артист уже поддерживал Украину своими сообщениями. В этот раз он пожелал, чтобы война закончилась как можно скорее.
"Мы стоим с Украиной, любим вас и надеемся, что эта бессмысленная война закончится как можно скорее", – добавил Оливер.
Напомним, что музыканты группы Bring Me the Horizon приезжали в Украину еще до полномасштабного вторжения. Да, в столице они сняли клип на песню DiE4u. А в апреле 2022 года они планировали приехать в Украину с концертом, однако из-за вторжения этого не произошло.
Какие еще мировые звезды поддерживают Украину
- На днях легендарная группа Scorpions заявила, что планирует выступить в Киеве. Вокалист Клаус Майне подчеркнул, что это будет концерт мира. Однако это выступление случится только после победы Украины в войне.
- Недавно канадская актриса Кэтрин Винник, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Викинги", также выразила свою солидарность и поддержку украинцам.
- Ирландский актер Джек Глисон в феврале приезжал в Украину на несколько дней. Он выставил на аукцион статуэтку короля Джоффри Баратеона в "Игре престолов", чтобы помочь ВСУ.
- Голливудская звезда Леонардо Ди Каприо внес вклад в Фонд Елены Зеленской. Средства будут направлены на помощь детским домам семейного типа в Украине.
- Благотворительный фонд британского певца Элтона Джона тоже направил Украине сумму средств на поддержку Украины – 125 тысяч долларов.