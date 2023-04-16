Лента соцсетей сегодня наполнена праздничными фотографиями, поздравлениями и словами благодарности ВСУ за то, что мы можем отметить Пасху дома, в Украине. Это возможно только благодаря защитникам, продолжающим бороться с врагом. Христос Воскрес – жизнь победила смерть, поэтому искренне верим, что совсем скоро воскреснет каждый клочок украинской земли.

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Украинские знаменитости также не остаются в стороне от этого важного и светлого дня. В соцсетях они поздравляют поклонников, благодарят ВСУ и делятся яркими праздничными кадрами.

Группа "Антитела" и Тарас Тополя

"Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Не изменяем украинским традициям. Свет всегда побеждает тьму. Помним об этом и верим. С праздником, украинцы!"

Ольга Сумская

"Христос Воскрес, родные украинцы! Пусть Господь принесет долгожданную победу!"

Наталка Карпа

"Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Прежде всего благодарим всех, кто сейчас стоит на защите нашей страны! Мы чтим традиции и празднуем – потому что вы у нас, наши защитники, – есть! А во-вторых, хочу пожелать нашей стране, как и Иисус после таких страданий и смерти – Воскрес и Вознесся на небо, так и наша многострадальная земля и народ после стольких полученных ран и скитаний, наконец получили такую долгожданную победу! Добрых, спокойных Пасхальных праздников!"

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Наталка Денисенко

"Христос Воскрес! Пусть Бог бережет Украину, ВСУ и наши сердца. Очень много тяжелых эмоций и чувств, но пусть Бог даст нам победу и мы станем добрее. Берегите себя и близких".



Наталья Денисенко с родными / Фото из инстаграмма актрисы

Светлана Тарабарова

"Христос Воскрес! Спасибо ВСУ, всем Защитникам за то, что мы можем быть дома и обнять родных".

Ирина Федишин

"Христос Воскрес! Поздравляем с Пасхой! Крепкого здоровья всем и скорейшей нам победы! Верим: Христос Воскрес – воскреснет Украина".

Настя Каменских

"Со светлым праздником Пасхи вас. Хочу пожелать всей Украине мира и покоя. Пусть светлый праздник наполнит сердца любовью и надеждой на лучшее будущее. Этот праздник напоминает нам, что добро и вера всегда побеждают зло и страдания. Берегите себя и своих близких, поддерживайте и помните о тех, кто нуждается в помощи. Нашим защитникам Вооруженных Сил Украины хочу пожелать мужества и силы, которые необходимы, чтобы защищать нашу страну каждый день. С праздником всех вас!"

Леся Никитюк

"Христос Воскрес! Со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед. Мысли пусть будут светлыми, а счастье в дом приходит с каждым новым рассветом. Мира вашему дому, победы нашей Украине!"

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Эктор Хименес-Браво

"Христос Воскрес!"

Григорий и Кристина Решетники

"Поздравляем вас с Пасхой. Пусть этот год подарит всем украинцам победу, согласие, мир и счастье. С любовью, Reshetnik Family".

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Наталья Могилевская

"Хочу поздравить всех с Пасхой! Теплый семейный праздник. В Украине, где сегодня очень много семей. Я хочу пожелать всем счастья, хочу пожелать всем любви, хочу пожелать всем победы! Чтобы мы не боялись быть смелыми, могли жить, быть счастливыми и продолжали рожать. С большим праздником вас всех! И победы нам".

Евгений Кот

"Христос Воскрес! С праздником Пасхи! Мира всем нам!"

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Alyosha

"Христос Воскрес! Пусть законы Божии станут природой человека! Вкусной паски всем! И большое спасибо нашим защитникам за все, что для Украины с любовью и за нее!"

Снежана и Сергей Бабкины

"С Пасхой! Всех благ вашим семьям! Пусть в душах наших будет меньше тревог! Мирного неба над головой! Быстрой победы! Бесконечной любви и крепкой веры в ВСУ!"

Оля Цыбульская

"Христос Воскрес! Да будет победа и душевное спокойствие!"

Монатик

"Со светлым праздником Пасхи! Христос Воскрес!"

Julik

"Христос Воскрес! Пусть один из самых больших религиозных праздников принесет в каждый дом счастье, согласие и скорейшую победу на всех фронтах! Спасибо ВСУ и Богу за мирное небо!"

Лилия Ребрик

"Христос Воскрес! И это – величайшее свидетельство победы жизни, добра и света! Небесной поддержки нам всем! Пусть светлое воскресение Христово наполнит наши сердца любовью и милосердием. Пусть Пасха принесет нашей стране победу и процветание. Обнимаю всем сердцем и благодарю наших защитников и защитниц за каждый день. Мирной Пасхи".

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