Популярная украинская хореограф, участница проекта "Танцы со звездами" Алена Шоптенко очаровала романтическим образом в ОАЭ. Знаменитость позировала на камеру в белом платье-рубашке.

Алена Шоптенко отдыхает в солнечных ОАЭ. Она щеголяет красивыми образами и демонстрирует стройную фигуру в купальниках.

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Нежный образ Алены Шоптенко

Хореограф позировала на побережье во время заката. Она предстала перед камерой в легком платье-рубашке белого цвета. Наряд был свободного пошива и изрядно подходил звезде. Волосы Алена распустила, они красиво развевались на ветру. На лицо танцовщица не наносила косметику, продемонстрировала натуральную красоту и мило улыбалась.

"Я – человек, которому крайне трудно устроить перезагрузку для себя, отдохнуть. Но практика моей жизни показала, что билеты, которые купили ночью, и спонтанные поездки часто лучше, чем хорошо спланированные. В моем случае в ситуации с отдыхом работает следующее правило: "чем меньше думаешь – тем лучше". И я очень рада, что этот спонтанный закат и море произошли в моей жизни", – написала в публикации Шоптенко.