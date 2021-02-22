Украинская телеведущая Лилия Ребрик напомнила поклонникам, что скоро уже будет весна. Она отметила, что пора готовить весенний гардероб и продемонстрировала красивый образ.

Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась новым фото на своей странице. Звезда продемонстрировала стильный образ.

Смотрите также Собирались всей двадцаткой: Мишель Андраде рассказала о детстве в Боливии

Образ Лилии Ребрик

Знаменитость обнародовала второе черно-белое фото за последнюю неделю. Похоже, телеведущей изрядно полюбились такие атмосферные снимки. На этот раз Лилия Ребрик позировала у окна, вглядываясь вдаль, а ее волосы развевались.

Актриса примерила черное платье с откровенным декольте, что сделало образ соблазнительным. Лилия соединила платье с белым жакетом, добавил элегантности. Look она дополнила длинными серьгами-подвесками.

Белокурые волосы Ребрик уложила пышными локонами. На лице она сделала макияж, что завершило аутфит. Звезда подчеркнула глаза тенями и накрасила губы глянцевой помадой.

В подписи к фото Лилия Ребрик отметила, что совсем скоро – весна. Поэтому пора менять гардероб с зимнего на весенний.

"Последний понедельник февраля и, что больше всего придает сил и настроения, последний зимний понедельник! Всего 7 дней и весна! Ее дыхание уже чувствуется! Заметили, что уже позже садится солнце? Что воздух уже пахнет нотками весны? Вот только эти грязные сугробы то ли снега, то ли льда – разочаровывают, хотя и они являются вестниками долгожданной весны! Запасайтесь терпением, готовьтесь сменить гардероб (чтобы в нем было побольше яркого), мечтайте, стройте планы и ждите весны! Всего 7 дней. Хорошего вам понедельника!"– написала телеведущая.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Поклонники согласились с сообщением украинской актрисы: