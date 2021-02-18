Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась новым фото. Она показала образ в головном уборе, вдохновленный княгиней Ольгой. Звезда выразила гордость украинскими дизайнерами.

Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая часто делится с поклонниками новыми фотографиями. На днях она продемонстрировала необычный образ.

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Образ Кати Осадчей

Телеведущая поделилась фотографией, которую сделала во дворе возле дома. Она позировала в непривычном наряде. Катя Осадчая выбрала бежевую куртку с золотистыми пуговицами и головной убор от украинского дизайнера.

Лицо звезда слегка подчеркнула макияжем. Она накрасила губы розовой помадой и выровняла тон.

Под фото Катя Осадчая отметила, что радуется тому, что украинская история становится вдохновением для дизайнеров. Ведь ее головной убор вдохновлен княгиней Ольгой. Также звезда отметила, что счастлива, что на Неделе моды в Нью-Йорке будет представлена украинская дизайнер.

Не перестаю радоваться, что украинская история и культура становятся вдохновением для дизайнеров. Еще один повод гордиться своими – в рамках NYFW показ Светланы Бевзы. А пока примеряю головной убор, вдохновленный образом Княгини Ольги! Это такое крутое современное воплощение украинской истории. Гордость!

– написала Катя Осадчая.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Поклонники оценили такой образ Кати Осадчей: