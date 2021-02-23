Настя Каменских заинтриговала новостью о предстоящем клипе
Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась фото, где показала повседневный образ. Также звезда рассказала, что она весь день снимала новый клип.
Источник:Инстаграм Насти Каменских
Известная украинская артистка Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, часто делится с поклонниками моментами из своей жизни. Она опубликовала новое сообщение.
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Настя Каменских снимала клип
Знаменитость поделилась, что вчера для нее был невероятный и потрясающий день. Певица призналась, что она с командой снимала клип более 24 часов без перерыва на отдых. Поэтому она устала и дала себе время на то, чтобы отойти.
Вся та красота, которую мы создали для вас, этого стоила! Видела некоторые снятые кадры и это просто огонь,
– написала Настя Каменских.
Артистка добавила, что уже не может дождаться момента, когда все будет готово, и она сможет поделиться ярким клипом с поклонниками.
"Будет много сюрпризов, пока еле сдерживаюсь, но не буду сейчас рассказывать все секреты! Но обещаю, что я вас точно удивлю!", – подчеркнула Каменских.
Образ Насти Каменских
Также певица поделилась фото, которое, вероятно, сделала после съемок. Она продемонстрировала повседневный аутфит. Настя Каменских надела белоснежное худи, а чтобы добавить яркости, сделала красный маникюр.
Волосы звезда собрала в высокий пучок. На этот раз она позировала без макияжа, продемонстрировав натуральную красоту.
Поклонники в комментариях написали, что уже ждут новый материал от Каменских и засыпали ее комплиментами:
- Ждем и любим;
- Ты такая красивая без макияжа, обожаю;
- Ты красавица, у тебя все клипы огонь;
- Теперь живем в ожидании очередного хита;
- Нереально красивая! Моя любимая певица;
- Красавица, ждем.
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