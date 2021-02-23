Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась фото, где показала повседневный образ. Также звезда рассказала, что она весь день снимала новый клип.

Известная украинская артистка Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, часто делится с поклонниками моментами из своей жизни. Она опубликовала новое сообщение.

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Настя Каменских снимала клип

Знаменитость поделилась, что вчера для нее был невероятный и потрясающий день. Певица призналась, что она с командой снимала клип более 24 часов без перерыва на отдых. Поэтому она устала и дала себе время на то, чтобы отойти.

Вся та красота, которую мы создали для вас, этого стоила! Видела некоторые снятые кадры и это просто огонь,

– написала Настя Каменских.

Артистка добавила, что уже не может дождаться момента, когда все будет готово, и она сможет поделиться ярким клипом с поклонниками.

"Будет много сюрпризов, пока еле сдерживаюсь, но не буду сейчас рассказывать все секреты! Но обещаю, что я вас точно удивлю!", – подчеркнула Каменских.

Образ Насти Каменских

Также певица поделилась фото, которое, вероятно, сделала после съемок. Она продемонстрировала повседневный аутфит. Настя Каменских надела белоснежное худи, а чтобы добавить яркости, сделала красный маникюр.

Волосы звезда собрала в высокий пучок. На этот раз она позировала без макияжа, продемонстрировав натуральную красоту.

Поклонники в комментариях написали, что уже ждут новый материал от Каменских и засыпали ее комплиментами: