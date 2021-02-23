Ольга Сумська показала обличчя без макіяжу: фото
Успішна українська акторка Ольга Сумська розповіла, що прихильники просили її показатися без макіяжу. Тому зірка продемонструвала натуральну вроду на камеру.
Джерело:інстаграм Ольги Сумської
Народна артистка України Ольга Сумська зазвичай публікує свої фото з розкішним вечірнім макіяжем та укладкою. Та цього разу зірка вирішила показати себе без косметики.
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Ольга Сумська без макіяжу
54-річна знаменитість їхала в потягу. Вона записувала сторіс в інстаграмі, де розповіла, що прихильники часто просять її записувати відео чи показувати себе без косметики чи фільтрів.
Ольга Сумська позувала в чорних штанах та неоново-зеленому худі. Біляве волосся зірка розпустила, воно було вкладене легкими локонами. Перед камерою акторка постала повністю без косметики та фільтрів.
Часто отримую повідомлення, щоб я робила сторіс без фільтрів. Ось без фільтрів і без макіяжу. Друзі, можете все роздивитися. Ну звісно, з фільтрами краще, а зараз яка є,
– поділилась Ольга Сумська.
Ольга Сумська без макіяжу / Фото з інстаграм-сторіс
Які ще зірки показуються без макіяжу
- Українські знаменитості часто роблять фото без косметики. Наприклад, нещодавно Настя Каменських виклала фото, де постала без макіяжу.
- Танцівниця Олена Шоптенко показала відео, де постала в ніжному образі й продемонструвала натуральну красу.
- Катя Осадча, яка також часто ділиться фото без косметики, зачарувала незвичним образом, що натхненний княгинею Ольгою.
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