Ольга Фреймут показала, как ее 4-летняя дочь нарисовала Путина: "Проявление детской ненависти"

Украинская ведущая Ольга Фреймут показала, как ее дочь нарисовала главу Кремля Путина. Рисунок выглядел жутким и был помят.

Украинская телеведущая и предпринимательница Ольга Фреймут пересиживала войну за границей, хотя неизвестно, где она сейчас. Однако вместе с ней дети – дочь Евдокия и сын Валерий.

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Оля Фреймут показала рисунок дочери

Телеведущая опубликовала новое инстаграм-сториз, в котором показала рисунок 4-летней дочери. Девочка нарисовала в школе главу Кремля Путина, которого изобразила как в ярости и среди русских флагов.

Также Оля Фреймут заметила, что бумага была помята. Возможно, так дочь показала свою ненависть.

Моя Евдокия, 4, принесла из школы вчера Путина. Черт уже рядом. Рисунок был весь скомкан, наивное проявление детской ненависти,

– рассказала телеведущая.



Рисунок дочери Ольги Фреймут / Фото из инстаграм-сториз Ольги Фреймут

Жизнь звездных детей во время войны

Дети исполнительницы Джамалы на днях впервые за 3 месяца вышли на прогулку по Стамбулу вместе со звездной мамой. Певица усиленно гастролировала по странам мира, чтобы помочь собирать средства в поддержку Украины, поэтому не так много времени уделяла малышам.

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